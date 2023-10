EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Björn Beckmann übernimmt die Leitung der Qualitätskontrolle bei Rentschler Biopharma



31.10.2023 / 10:00 CET/CEST

Laupheim, Deutschland, 31. Oktober 2023 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, einschließlich Arzneimitteln für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs), gab heute bekannt, dass Dr. Björn Beckmann mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 zum neuen Leiter der Qualitätskontrolle für den Standort Laupheim ernannt wurde. In seiner neuen Funktion ist er für alle Aspekte der Qualitätskontrolle in Entwicklung, Produktion, Freigabe und Zulassung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Medikamenten verantwortlich, sowie für die Sicherstellung der Einhaltung aller Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorschriften. Darüber hinaus führt er Teams, die für die Entwicklung von Qualitätsmanagementstrategien sowie die Vorbereitung von Audits in der Qualitätskontrolle durch Behörden und Kunden verantwortlich sind. Er berichtet in dieser Funktion direkt an die Standortleitung.

Christiane Bardroff, Chief Operating Officer, sagte: "Björn Beckmann hat in seinen sieben Jahren bei Rentschler Biopharma zunehmend Verantwortung übernommen und sich durch sein großes Engagement sowie seine herausragenden Leistungen ausgezeichnet. Besonders überzeugt hat er mit seiner überragenden Führungsqualität und der Fähigkeit, innovative Lösungen im Team zu erarbeiten und final umzusetzen. Auch daher ist Dr. Beckmann die perfekte Wahl, um die Qualitätskontrolle zu leiten und sicherzustellen, dass unsere komplexen und kundenspezifischen Produkte weiterhin die höchsten Standards zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden erfüllen und so das Leben von Patienten nachhaltig verbessern. Es freut mich besonders, dass wir diese leitende Position intern besetzen konnten. Das unterstreicht, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nachhaltig qualifizieren und sie zu Führungspersönlichkeiten entwickeln."

Der 36-jährige ist seit sieben Jahren bei Rentschler Biopharma beschäftigt und übernahm während dieser Zeit zunehmend Positionen mit wachsender Verantwortung. Zuletzt war er als Senior Director Production Support tätig und leitete ein Team von etwa 150 Mitarbeitenden in verschiedenen Bereichen, darunter Puffer- und Medienproduktion, Compliance in der Produktion sowie Raumhygiene. In dieser Rolle trug er zur Verbesserung und Weiterentwicklung aller produktionsunterstützenden Bereiche bei und gehörte als Vertreter der Produktion dem Site Leadership Team an. Dr. Beckmann promovierte in Technischer Chemie an der Leibniz Universität Hannover und erwarb einen Master in Pharmazeutischer Biotechnologie an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg.

"Seit meinem Start bei Rentschler Biopharma konnte ich mit dem Unternehmen wachsen und Teil der bemerkenswerten Geschichte von Rentschler werden. Ich freue mich, die Rolle des Leiters der Qualitätskontrolle in Laupheim zu übernehmen und bin dankbar für das Vertrauen, das Management und Standortleitung mir entgegenbringen. Höchste Qualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Arbeit und steht hier bei Rentschler Biopharma an oberster Stelle. Ich bin stolz darauf, Teil dieses globalen, engagierten Teams zu sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen", kommentierte Dr. Björn Beckmann, Leiter der Qualitätskontrolle.



Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich Adenovirus-assoziierter (AAV)-Gentherapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. Rentschler ATMP Ltd. mit Sitz in Stevenage, UK, ist auf Zell- und Gentherapien spezialisiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn und Facebook .



