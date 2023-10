München (ots) -- Estefanias Konzert - Der Countdown läuft!- Freudentränen und emotionale Momente beim Auftritt- Ankunft der Möbel für das Ferienhaus und die neue Wollny-Boutique- Am Mittwoch, den 01. November 2023, um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDer große Tag ist gekommen: Estefania gibt in Kassel vor mehr als 300 Zuschauern ihr erstes eigenes Konzert. Nicht nur die 21-Jährige performt live auf der Bühne, auch einige ihre Freunde sind Teil der Show. Unterstützung bekommt sie zudem von Silvia, Harald, Sarafina und Tim im Publikum. Wenige Tage später geht es für Silvia und Harald in die Türkei, die letzten Vorbereitungen für ihren Laden treffen. Estefania plant parallel einen Überraschungsbesuch in der Türkei, um ihre Familie und Freund Ali wiederzusehen. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am Mittwoch, den 01. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.Estefanias erstes eigenes Konzert "Estefania & Friends" rückt immer näher und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Zunächst hat sie ein Tanztraining in Köln - ihre Trainer Melih und Babak bereiten sie nicht nur tänzerisch auf ihren großen Tag vor, sondern werden sie auch auf der Bühne begleiten. Ob sich Estefania bis zum Konzert die Choreografie zu ihrem Auftritt einprägen kann? Auch der Look muss stimmen - ein neuer Haarschnitt muss her, dafür besucht sie ihre Freundin und Frisörin Laura im Salon.Mit dem Näherrücken des Konzerts, steigt die Nervosität bei Estefania. Zum Glück ist sie nicht allein und bekommt mentale Unterstützung von Mutter Silvia sowie Harald, Sarafina und Tim. Leider kann ihr türkischer Freund Ali aufgrund des fehlenden Visums nicht dabei sein. Ihre Schwester Sarafina filmt das Konzert zeitgleich mit dem Handy, damit der Rest der Wollny Familie und Ali die Show live am Bildschirm mitverfolgen können. Während des großen Auftritts kullern nicht nur bei Familienoberhaupt Silvia ein paar Tränen, auch Estefania kann ihre Emotionen bei einem bestimmten Lied nicht zurückhalten.Für Harald und Silvia geht es nach dem großen Auftritt zurück nach Ilica. Dort erwarten sie eine LKW-Ladung an Mobiliar für ihr Haus und den neuen Laden. Nichtsahnend packt die Familie gemeinsam an - während Estefania schon ihren Überraschungsbesuch in der Türkei plant ...Die Sendung wird von der Yellowstone Productions GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 01. November, um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:Charlotte Teigelkamp+49 (0)89 64185-6940charlotte.teigelkamp@RTL2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100912898