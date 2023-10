Mittels der KI-gestützten Analyse- und ESG-Datenplattform bereitet sich der Münchner Vermögensverwalter Do Investment auf die Klassifizierung nachhaltiger Investmentfonds vor, die ESG-Standards erfüllen und mit umfangreichen Berichtspflichten verbunden sind.

Der unabhängige Vermögensmanager Do Investment AG hat heute die Integration von ESG-Daten von Clarity AI, einem führenden Technologieunternehmen für Nachhaltigkeit, in seinen Investmentprozess bekanntgegeben. Die in München ansässige Investmentgesellschaft will durch die Kooperation KI-gestützte Erkenntnisse und fundiertes regulatorisches Fachwissen nutzen. Damit soll ihre Philosophie des nachhaltigen Investierens umgesetzt werden, die auf ESG-Kriterien und den Standards nach Artikel-8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) basiert.

Durch den Einsatz von Big Data und maschinellem Lernen bietet Clarity AI objektive und umsetzbare Nachhaltigkeitserkenntnisse für eine bessere Informationsbasis für die Entscheidungsfindung. Diese Fähigkeiten werden die Do Investment AG bei der ESG Risikobewertung von Unternehmen und der Portfoliokonstruktion unterstützen, um Präferenzen und Anlagepolitik besser widerzuspiegeln und gleichzeitig auf einfache und intuitive Weise darüber zu berichten.

Corinna Schütz, Vorstandsmitglied der Do Investment AG, sagte: "Wir sind froh, ein Tool gefunden zu haben, mit dem wir einen homogenen Prozess vom Investmentscreening und der -auswahl über das Fonds- und Unternehmens-Reporting bis hin zum Endkunden Reporting umsetzen können. Die Nachhaltigkeitsexpertise von Clarity AI hat uns geholfen, uns zwischen Marktstandards und regulatorischen Anforderungen zurechtzufinden." Neben den Offenlegungspflichten nach der in der Europäischen Union geltenden SFDR befolgt die Do Investment AG auch die branchenweiten Standards in Deutschland, wie die BVI- und FNG-Kriterien, die ebenfalls von der Clarity-AI-Plattform unterstützt werden.

"Wir freuen uns, mit der Do Investment AG zusammenzuarbeiten und deren Nachhaltigkeitsbedürfnisse für die Portfoliokonstruktion und das Reporting abzudecken", sagt Andri Stocker, Regional Director DACH bei Clarity AI. "In einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld ist der Einsatz von technologiebasierten Tools unerlässlich. Nur so können Investoren die komplexen Anforderungen bewältigen, die Datenqualität sicherstellen und die Reporting-Prozesse optimieren."

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine Technologieplattform für Nachhaltigkeit, die fortschrittliche Technologien einsetzt, um Investoren, Organisationen und Verbrauchern ökologische und soziale Erkenntnisse zu liefern. Die Fähigkeiten von Clarity AI sind ein unverzichtbares Werkzeug für eine durchgängige Nachhaltigkeitsanalyse in den Bereichen Investment, Unternehmensforschung, Benchmarking, E Commerce für Verbraucher und regulatorisches Reporting. Die Plattform von Clarity AI analysiert mehr als 70.000 Unternehmen, 420.000 Fonds, 201 Länder und 199 Kommunalverwaltungen und ist damit so breit aufgestellt wie kein anderer Anbieter auf dem Markt.

Über Do Investment

Eingebunden in ein einzigartiges Netzwerk und in enger Verknüpfung mit dem Family Office der Familie Silvius Dornier werden Privatpersonen, mittelständische Unternehmerfamilien, konservative Institutionen und Stiftungen ganzheitlich in allen Fragen der Vermögensplanung und des Vermögensmanagements betreut. Die Kernkompetenzen der Do Investment AG liegen neben der Strukturierung und Verwaltung von liquiden Vermögenswerten in ausgewählten Sachwertinvestments im Bereich der Agrarwirtschaft. Die Do Investment AG ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht.

