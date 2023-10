Unterföhring (ots) -- Als Experte und Co-Kommentator wird er in dieser Saison beim "Match of the Week" der Premier League auf Sky Sport im Einsatz sein- Die Premiere bereits an diesem Sonntag beim Spiel Luton Town - FC Liverpool ab 17.00 Uhr- Am Wochenende überträgt Sky Sport insgesamt acht Spiele des 11. Spieltags live, unter anderem auch Newcastle - Arsenal am Samstag und Tottenham - Chelsea am Montag- Die Premier League (https://www.sky.de/sport/fussball/premier-league) live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 31. Oktober 2023 - Hochkarätiger Neuzugang für Sky Sport: Thomas Hitzlsperger wird das Premier-League-Expertenteam verstärken und ab sofort im Wechsel mit René Adler und Mladen Petric beim "Match of the Week" zum Einsatz kommen. Geplant sind derzeit fünf Einsätze bis Saisonende.Der ehemalige Nationalspieler, der neben der Bundesliga auch viele Jahre in der Premier League aktiv war, wird in seiner neuen Rolle die Begegnungen künftig vor Spielbeginn und nach dem Schlusspfiff analysieren. Außerdem wird er die Partien als Co-Kommentator begleiten. Seinen ersten Einsatz hat er bereits am kommenden Sonntag (5.11.) beim Spiel Luton Town gegen den FC Liverpool ab 17.00 Uhr an der Seite von Toni Tomic.Alexander Rösner, Senior Vice President Sports Editorial: "Thomas Hitzlsperger ist eine großartige Verstärkung für unser Team, auf die sich die Sky Fußballfans freuen können. Mit seinen Erfolgen auf den Plätzen Englands und in der deutschen Nationalmannschaft sowie seinen Erfahrungen vor der Kamera als TV-Experte passt er perfekt zur Premier League bei Sky Sport."Thomas Hitzlsperger: "Ich freue mich auf die Premier League bei Sky und darauf, erstmals im deutschen Fernsehen auch als Co-Kommentator im Einsatz zu sein. Die Premier League hat mich seit meinen Anfängen begeistert und somit ist die Expertenrolle eine tolle Aufgabe. Ich möchte meine Begeisterung mit den Zuschauern teilen und ihnen besondere Einblicke gewähren."Zu Beginn seiner Profikarriere wechselte der 41-Jährige im Sommer 2000 aus der U19 des FC Bayern München nach England zu Aston Villa. In fünf Jahren auf der Insel verdiente er sich den Spitznamen "Hitz der Hammer" und wurde zum deutschen Nationalspieler, bevor er zum VfB Stuttgart in die Bundesliga wechselte. Neben dem dritten Platz bei der Heim-WM 2006 und dem Erreichen des Finals bei der EM 2008, war der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2006/07 mit dem VfB der größte Erfolg seiner Karriere. Nach seiner Zeit bei den Schwaben war er unter anderem noch für West Ham United und den FC Everton aktiv. Zuletzt war er bis März 2022 Vorstandsvorsitzender und Sportvorstand beim VfB Stuttgart.Nach dem Ende seiner aktiven Karriere war er bereits in Expertenrollen für das ZDF, den BR und die ARD zu sehen, zuletzt während der WM 2022 in Katar. Der 11. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13.20 Uhr: FC Fulham - Manchester United live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: Manchester City - AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: FC Everton - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix16.00 Uhr: FC Brentford - West Ham United im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App18.20 Uhr: Newcastle United - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League23.30 Uhr: FC Burnley - Crystal Palace zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League4.00 Uhr: Sheffield United - Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: Nottingham Forest - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League17.00 Uhr: "Match of the Week": Luton Town - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League19.30 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier LeagueMontag:16.00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League20.50 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League