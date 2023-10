DAX - Anleger warten ab. Knorr Bremse und Redcare Pharmacy überzeugen.

Gute Vorgaben von der Wall Street stützten den DAX® zu Handelsbeginn. Große Kauflaune will zunächst dennoch nicht entstehen. Schwache Wirtschaftsdaten aus China und die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank (kommt morgen) bremsen die Börsen aktuell ein.

Bei zahlreichen Einzelwerten zeigte sich allerdings Bewegung. Hier fielen unter anderem BASF, Knorr Bremse, Redcare Pharmacy, Siemens Energy und Teamviewer auf. Der Chemieriese meldete am Morgen Zahlen. Demnach gingen Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zurück. Dabei belastete die rückläufige Nachfrage der Kunden in vielen Sektoren und die Verluste bei der Öl-Tochter DEA Wintershall. Knorr Bremse überraschte die Marktteilnehmer mit einem starken Quartalsergebnis und dem Anstieg des Auftragsbestands. Der Online-Apothekenkonzern Redcare Pharmacy steigerte nicht zuletzt aufgrund der Übernahme von Mediservice den Umsatz kräftig. Dank des Sparkurses konnte im zurückliegenden Quartal auch der operative Gewinn deutlich gesteigert werden. Siemens Energy ist in Gesprächen um staatliche Bürgschaften. Der Bund wiederum fordert eine Beteiligung der einstigen Mutter Siemens. Derweil plant Siemens Energy einen Teilverkauf ihrer Beteiligung an der indischen Siemens Ltd an den Großaktionär Siemens. Der Entwickler von Fernwartungssoftware Teamviewer steigerte Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal jeweils zweistellig und eröhte die Marge. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten bestätigt.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.800/14.916/15.089/15.281/15.350 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.587 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem leichten Kursplus. Die Widerstandsmarke bei 14.800 Punkten blieb im frühen Handel jedoch unangetastet. Damit bleibt der kurzfristige Seitwärtstrend zwischen 14.587 und 14.800 Punkten bestehen und die Bodenbildung geht weiter. Ein Ausbruch über 14.800 Punkte könnte eine Erholung bis 14.916 und im weiteren Verlauf bis 15.089 Punkte triggern. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 14.464 und 14.587 Punkten weiterhin eine solide Unterstützungszone. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 23.08.2023 -31.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 01.11.2018 - 31.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 236,48 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC9XL8 194,50 11.500 21.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.023; 09:10 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 12,32 11.775,682445 13.247,642751 5 Open End DAX® HC07KP 13,83 13.247,491553 13.984,052083 10 Open End DAX® HC07M8 5,93 13.738,094589 14.228,544566 15 Open End DAX® HD04LH 7,29 14.130,577018 14.424,49302 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2023; 9:10 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 6,75 17.660,499721 16.189,380094 -5 Open End DAX® HC3TKP 7,85 16.188,690613 15.452,10519 -10 Open End DAX® HC73RN 11,75 15.698,087577 15.206,737436 -15 Open End DAX® HC65NK 9,25 15.305,605148 15.011,737529 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.10.2023; 09:10 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.