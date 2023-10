MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts steigender Ölpreise werde der Chemiekonzern wohl neue Jahresziele ausgeben, voraussichtlich im Dezember, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnten Kunden des Unternehmens zum Jahresende hin Änderungen an den Lagerbeständen vornehmen, um die Barmittel vor dem Jahresultimo zu verbessern./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 08:14 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111