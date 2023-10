Maßgeschneiderte neutrale Farbtöne und erstklassige Verarbeitung für zeitlose Ästhetik

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke der Verbraucherelektronik, stellte heute das BoostCharge Pro 2-in-1 Dock mit MagSafe vor, eine elegante Ladestation für das iPhone und die Apple Watch. Das BoostCharge Pro 2-in-1 Dock ist mit der offiziellen MagSafe-Technologie, Schnellaufladefähigkeiten für die Apple Watch und von 0 bis 70 Grad verstellbaren iPhone-Sichtwinkeln ausgestattet und bietet eine vielseitige Form und erstklassige Funktionen. Das ästhetisch ansprechende Design umfasst Post-Verbraucher-Recyclingmaterialien, während abgerundete Kanten und eine elegante Form einen durchdacht kuratierten Raum ergänzen.

The new BoostCharge Pro 2-in-1 Dock with MagSafe has an elegant and modern design. (Photo: Belkin)