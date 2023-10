Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Während die Märkte sich vor dem Sommer mit dem Thema "Soft Landing" bzw. "Hard Landing" beschäftigten, wobei erstere sich bewahrheitete, ist jetzt das beherrschende Thema die "lange Hochzinsphase", so die Experten von Eurizon Asset Management.Die Inflationswelle sei zwar abgeebbt, aber noch nicht gebannt. Die Zentralbanken würden sich nicht trauen, die Straffung der Geldpolitik für beendet zu erklären, aber sie würden in der Tat eine Pause einlegen. Die Makrodaten seien nach wie vor überraschend gut, insbesondere in den USA, was die Märkte zu Recht oder zu Unrecht zu der Annahme veranlasse, dass die Zinssätze der Zentralbanken noch länger auf dem derzeitigen (hohen) Niveau verharren würden als noch zu Beginn des Sommers angenommen. Schauen wir uns die betreffenden Zahlen im Detail an, so die Experten von Eurizon Asset Management. ...

