Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die BIP-Entwicklung in Deutschland ist zwar negativ, fiel aber besser aus als erwartet, während die Inflation deutlich an Schwung verloren hat, so die Analysten der Helaba.Insofern dürfte die EZB erfreut sein, denn ihr Ziel sei es, für Preisniveaustabilität zu sorgen. Dies sei zwar noch nicht erreicht, ein Stillhalten der Währungshüter aber sei durchaus zu rechtfertigen, weil sich kurzfristig die konjunkturellen Perspektiven nicht wesentlich verändert hätten und weiterhin mit Risiken verbunden seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...