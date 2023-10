Bonn (www.anleihencheck.de) - Diese Woche steht eine Reihe wichtiger makroökonomische Veröffentlichungen an, so die Analysten von Postbank Research.Bei der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) dürfte sich die FED weiter in Zurückhaltung üben und die Leitzinsen auf dem aktuellen Stand belassen, nicht zuletzt angesichts des kürzlichen deutlichen Anstiegs der Anleiherenditen. Vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Spannungen und der nach wie vor ungelösten Haushaltsfrage dürfte die FED den Markt kaum zusätzlich unter Druck setzen wollen. ...

