Kassel/Berlin (ots) -POLYAS, ein führender Anbieter von Software-Lösungen für Online-Wahlen, verfügt nun über eine Zertifizierung nach ISO 27001. Diese international anerkannte Norm für Informationssicherheitsmanagement unterstreicht das Engagement von POLYAS für höchsten Datenschutz und Sicherheit.Auch Entwicklung im Geltungsbereich der ZertifizierungDie ISO/IEC 27001 Zertifizierung bestätigt, dass POLYAS strenge Sicherheitsstandards erfüllt - darunter Risikobewertungen, Sicherheitsrichtlinien und kontinuierliche Überwachung - um sicherzustellen, dass alle Daten geschützt sind. Insbesondere im Bereich Online-Wahlen, in dem der Schutz sensibler Daten oberste Priorität hat, ist diese Zertifizierung von entscheidender Bedeutung.Damit ist die ISO/IEC 27001 Zertifizierung ein weiterer wichtiger Baustein, um das Vertrauen in die Online-Wahl zu stärken. Das Besondere: Auch die Entwicklung des POLYAS Online-Wahlsystems ist vom Geltungsbereich der Zertifizierung erfasst. Die Programmierung der Software erfolgt zudem ausschließlich in Deutschland durch ein eigenes Team von Entwicklern."Informationssicherheit spielt eine essenzielle Rolle im Kontext der Online-Wahl. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, ein Informationssicherheitsmanagementsystem gemäß der internationalen Norm ISO/IEC 27001 zu implementieren. Wir sind stolz darauf, dass POLYAS diese Zertifizierung erhalten hat."- Jan Wegner, Geschäftsführer POLYASDie Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 ist ein umfangreicher Prozess, der die Implementierung von Sicherheitskontrollen, Zugriffsbeschränkungen und Verschlüsselungstechnologien erfordert. Bei POLYAS wurde dieser Prozess erfolgreich abgeschlossen, um sicherzustellen, dass sich Kunden und Partner auf die Sicherheit ihrer Daten verlassen können.Objektiver Nachweis der DatensicherheitDurchgeführt wurde die Zertifizierung von der datenschutz CERT GmbH. Mit einer ISO/IEC 27001 Zertifizierung können Unternehmen die Wirksamkeit ihres Informationssicherheitsmanagementsystems objektiv nachweisen. Dieser weltweit anerkannte Standard schützt vertrauliche Daten und verbessert die Integrität und Verfügbarkeit von IT-Systemen.Pressekontakt:Peter SchraederPOLYAS GmbHMarie-Calm Str. 1-534131 Kasselpresse@polyas.deOriginal-Content von: POLYAS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163907/5638309