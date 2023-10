FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.10.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 975 (935) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROLLS-ROYCE TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 270 (239) P - BERENBERG REINITIATES ASSURA GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 49 PENCE - BERENBERG REINITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 176 PENCE - BERENBERG REINITIATES SUPERMARKET INCOME REIT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 81 PENCE - BERENBERG REINITIATES TRITAX BIG BOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 155 PENCE - BERENBERG STARTS LXI REIT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 95 PENCE - CITIGROUP RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 180 (155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1100 (1080) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 135 (138) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SMITH & NEPHEW TO 'BUY' - PRICE TARGET 1220 PENCE - JPMORGAN CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'UNDERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 5400 (6300) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4400 (4500) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 2800 (3100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7100 (7500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1225 (1140) PENCE - 'BUY' - WELLS FARGO STARTS WISE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 850 PENCE



