Grund zur Freude haben Anleger, die in das Wertpapier von Qiagen investiert haben: Der Titel verteuert sich am Dienstag deutlich. Mit einem Kursplus von 3,24 Prozent gehört heute das Wertpapier von Qiagen zu den Performancebesten des Tages. Bewertet wird das Papier zur Stunde am Aktienmarkt mit 34,43 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...