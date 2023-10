DJ Fresenius trennt sich von peruanischer Krankenhaus-Beteiligung

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Gesundheitskonzern Fresenius hat der Verkauf von Nicht-Kern-Geschäften begonnen: Der DAX-Konzern gab die geplante Veräußerung seiner 70-prozentigen Beteiligung an IDCQ CRP, einer Beteiligungsgesellschaft des Krankenhauses Clínica Ricardo Palma in der peruanischen Hauptstadt Lima, bekannt. Damit steigt Fresenius aus dem peruanischen Krankenhausmarkt aus. Käufer von Fresenius' Krankenhaus-Beteiligung sind Gesellschaften der Familie Verme, die bereits an dem Krankenhaus beteiligt sind, sowie andere lokale Investoren. Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Prüfung soll die Transaktion im ersten Quartal nächsten Jahres abgeschlossen werden.

Der Schritt kommt nicht unerwartet: Fresenius hatte bereits zu Jahresbeginn angekündigt, sich von einigen Randgeschäften trennen zu wollen. In Medienberichten waren in diesem Zusammenhang auch die Digitaltochter Curalie und die Helios-Kinderwunschzentren Eugin genannt worden. Laut der spanischen Zeitung Cinco Dias will KKR Eugin zusammen mit einem spanischen Partner für rund 500 Millionen Euro übernehmen. Wie die Analysten von Berenberg schreiben, könnte der Verkauf von Fresenius' Klinikgeschäft in Kolumbien ebenfalls unmittelbar bevorstehen. Die Verkaufserlöse sollen in die Schuldentilgung fließen.

October 31, 2023

