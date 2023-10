Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalrestrukturierung

SdK und SoWiTec group GmbH laden gemeinsam Anleiheinhaber der SoWiTec group Anleihe 2018/23 zu einer Investorenkonferenz am 02.11.2023 um 14:00 Uhr ein



31.10.2023 / 11:30 CET/CEST

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: SdK und SoWiTec group GmbH laden gemeinsam Anleiheinhaber der SoWiTec group Anleihe 2018/23 zu einer Investorenkonferenz am 02.11.2023 um 14:00 Uhr ein Die SoWiTec group GmbH hat am 27. Oktober 2023 die Inhaber der Anleihe 2018/2023 (WKN: A2NBZ2 / ISIN: DE000A2NBZ21) zu einer Abstimmung ohne Versammlung eingeladen. Diese soll vom 11.11.2023 (0 Uhr) bis zum 13.11.2023 (24 Uhr) stattfinden. Die Anleiheinhaber sollen auf der kommenden Abstimmung ohne Versammlung u.a. eine Laufzeitverlängerung der am 8. November 2023 fälligen Anleihe um weitere drei Jahre beschließen. Ferner soll Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, Vorstandsmitglied der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., zum gemeinsamen Vertreter der Gesellschaft gewählt werden. Die SdK steht mit der Gesellschaft bereits in Kontakt und prüft aktuell die Angemessenheit der vorgeschlagenen Laufzeitverlängerung. Um den Anleiheinhabern einen kurzen Überblick über das vorgeschlagene Konzept der Gesellschaft und eine Einschätzung von Seiten der SdK geben zu können, lädt die SdK gemeinsam mit der SoWiTec group GmbH alle betroffenen Anleiheinhaber zu einer virtuellen Investorenkonferenz am Donnerstag, den 2. November 2023 um 14 Uhr ein. Interessierte Anleiheinhaber können sich unter www.sdk.org/webinar-sowitec anmelden. Frank Hummel, CEO der SoWiTec group GmbH, wird persönlich für Fragen zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen zum Verfahren können sich betroffene Anleger auch unter www.sdk.org/sowitec zu einem kostenlosen Newsletter anmelden. Die SdK bietet allen Anleiheinhabern auch eine kostenlose Stimmrechtsvertretung auf der kommenden Abstimmung ohne Versammlung bzw. auch eventuell noch kommenden Anleihegläubigerversammlungen an Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK darüber hinaus für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 31. Oktober 2023

