Unser Heibel-Ticker Portfolio hat die vergangenen zwei Wochen gut überstanden, die Diversifizierung hat sich ausgezahlt. Ich gebe einen Einblick in unser Portfolio und einen kurzen Ausblick darauf, was uns in der kommenden Zeit erwartet. Unser Portfolio hat sich in den vergangenen zwei Wochen gut gehalten. Während der DAX 3,3% verloren hat, der S&P 500 sogar 4,4%, konnte unser Heibel-Ticker Portfolio leicht um 0,2% zulegen. Verantwortlich für die gute Performance sind FlatexDeGiro (+15%) sowie zwei ...

