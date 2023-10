Hamburg (ots) -Start: Donnerstag, 2. November, 23.35 Uhr, Das Erste; bereits ab 18.00 Uhr in der ARD Mediathek"Reschke Fernsehen" ist zurück: Am Donnerstag, 2. November, starten vier neue Folgen der Recherche-Show mit Anja Reschke - im Ersten um 23.35 Uhr, in der ARD Mediathek bereits um 18.00 Uhr. Die preisgekrönte Journalistin blickt erneut hinter die Fassade von Politik, Lobbyismus oder Social Media und deckt überraschende Hintergründe auf.Die erste Folge am 2. November ist ganz dem Kanzler gewidmet: Olaf Scholz macht die Politik der ruhigen Hand 2.0. Aber hat er dabei möglicherweise ein paar Wahlversprechen kassiert? Anja Reschke zeigt, wie Scholz klammheimlich SPD-Positionen entsorgt - und dabei immer noch lächelt.In der Ausgabe am 9. November knöpft sich Anja Reschke den Bund der Steuerzahler vor. Die Truppe, die mit Schuldenuhr und Schwarzbuch den Eindruck erweckt, sich für alle Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, wird bei "Reschke Fernsehen" in einem ganz anderen Licht gezeigt.Folge drei am 16. November beschäftigt sich mit dem wachsenden Beauty-Markt der Hyaluron-Unterspritzungen. Mit aufgepumpten Lippen und begradigten Nasen kann man viel Geld verdienen, aber manche Anbieter arbeiten offenbar mit fragwürdigen Verkaufsmethoden.Die letzte Ausgabe des Jahres am 23. November widmet sich Life-Coaches und ihren Glücksversprechen. In einer Zeit schwerer Zugänge zu Psychotherapie-Plätzen haben sich Anbieter breit gemacht, die mit Show-Psychologie und Instant-Kursen Hilfe versprechen - nicht immer ganz billig und immer wieder mit fragwürdigen Angeboten."Reschke Fernsehen" verbindet spannende Recherchen mit Humor und Unterhaltung. Die Sendung läuft seit Februar 2023 jeweils donnerstags um 23.35 Uhr im Ersten und ab 18.00 Uhr schon in der ARD Mediathek.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsMail: i.bents@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5638359