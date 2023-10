NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN DEN USA ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

31. Oktober 2023 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) freut sich, die nächste Stufe der Wertschöpfung für die Aktionäre durch die Aufteilung seiner vier Aktiva in drei separate Unternehmen bekannt zu geben, von der Mawson erwartet, dass sie allen Aktionären des Unternehmens (den "Aktionären") einen Mehrwert bringen wird.

Höhepunkte der Transaktion:

Verkauf des Gold-Kobalt-Vorkommens Rajapalot (Au-Co) in Finnland ("Rajapalot") an Springtide Capital Acquisitions 7 Inc. ("Springtide"). Springtide ist ein neu gegründetes, unabhängiges Unternehmen nach dem Recht von Ontario, das mit dem Ziel gegründet wurde, die notwendigen Finanzmittel für eine beträchtliche Erweiterung der Gold-Kobalt-Ressourcenbasis von Rajapalot in Finnland aufzubringen (die "Springtide-Transaktion"). Um die Springtide-Transaktion durchzuführen:

- Springtide wird eine Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von mindestens 15 Millionen C$ (die "Transaktionsfinanzierung") durchführen, an der sich zunächst nur die Aktionäre auf einer anteiligen Basis von 1 Springtide-Aktie zu 1,00 C$/Aktie für je 20 Stammaktien von Mawson (die "Mawson-Aktien") beteiligen können (weitere Details und der Ablauf der Transaktionsfinanzierung sollen zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden);

- C$ 6,5 Millionen des Erlöses der Transaktionsfinanzierung werden in bar an Mawson als Gegenleistung für den Verkauf sämtlicher emittierter und ausstehender Stammaktien und konzerninterner Schulden seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Finnland, Mawson Oy, die Rajapalot besitzt, gezahlt;

- Etwa 8,5 Millionen C$ des Erlöses aus der Transaktionsfinanzierung werden zur Finanzierung der Ressourcenexpansion durch Springtide bei Rajapalot und als allgemeines Betriebskapital verwendet. Falls die Springtide-Transaktion abgeschlossen wird, plant Springtide derzeit eine aggressive Bohrkampagne für den Winter 2023-2024, um die Ressourcenbasis zu erweitern.

- die Springtide-Transaktion stellt eine Veräußerung aller oder im Wesentlichen aller Unternehmen des Unternehmens dar und erfordert die Zustimmung von 66 2/3 % der von den Anteilsinhabern auf der Jahres- und Sonderversammlung der Anteilsinhaber am 7. Dezember 2023 (die "Versammlung") abgegebenen Stimmen; und

- Springtide hat sich außerdem verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, den Börsengang bis zum 31. März 2024 zu vollziehen und die im Rahmen der Transaktionsfinanzierung emittierten Wertpapiere im Rahmen des Prospekts zu qualifizieren, der in Verbindung mit einem solchen Börsengang eingereicht wird;

Ausschüttung der 93.750.000 Southern Cross Gold Ltd.-Anteile von Mawson. ("Southern Cross") Aktien an die Aktionäre von Mawson. Sobald die zweijährige Treuhandperiode der Australian Securities Exchange ("ASX") am 16. Mai 2024 endet, plant Mawson die Ausschüttung der 93.750.000 Stammaktien (die "SXG-Aktien") von Southern Cross (ASX:SXG), die derzeit 51 % der emittierten und ausstehenden SXG-Aktien ausmachen, an die Aktionäre im Rahmen eines Vergleichsplans (das "Arrangement") gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) ("BCBCA"). Eine weitere außerordentliche Versammlung der Anteilsinhaber (die "Versammlung zur Genehmigung des Arrangements") zur Genehmigung der Ausschüttung wird nach Ablauf der Treuhandperiode erforderlich sein und Mawson erwartet, die Versammlung zur Genehmigung des Arrangements zu gegebener Zeit einzuberufen;

Mawson wird sich auf seine Gold- und Uranliegenschaften in Schweden konzentrieren (vorbehaltlich der Änderung der schwedischen Vorschriften). Mawson wird sich auf seine Gold- und Urangrundstücke in Schweden konzentrieren, vorbehaltlich der zu erwartenden Umsetzung der regulatorischen Änderungen in Bezug auf den Uranabbau in Schweden; und

Mawson wird sich freiwillig von der Toronto Stock Exchange ("TSX") abmelden und eine Notierung an der TSX Venture Exchange ("TSXV") beantragen.

Die vorgenannten Transaktionen werden von wichtigen Aktionären unterstützt, darunter Pierre Lassonde, Darren Morcombe und die Konwave AG, einer der größten europäischen Goldfonds.

Michael Hudson, Executive Chairman, erklärt: "Das Management und der Vorstand von Mawson haben erfolgreich vier wichtige Vermögenswerte von erheblichem Wert erworben, entdeckt und entwickelt. Diese Vermögenswerte sind die:

1. Rajapalot Au-Co PEA-Stufe 1Moz mit 3,0g/t AuEq abgeleitetes Projekt in Finnland;

2. 51%ige Beteiligung an SXG, basierend auf dem Au-Sb-Aktivum Sunday Creek in Australien (derzeit mit 74 Mio. C$ bewertet);

3. Skellefteå Au-Fund in Schweden; und

4. den Großteil der konventionellen historischen Uranressourcen Schwedens (insgesamt 22,7 Mio. Pfund U3O8 ).

"Die Struktur war für die frühe Erschließungsphase geeignet, da sie eine Kostenteilung ermöglichte und die Verwässerung für unsere Aktionäre minimierte. Der Entdeckungserfolg bedeutet, dass Mawson nun umstrukturiert werden sollte, um den Wert freizusetzen und jedes Projekt auf den jeweiligen Märkten zu angemessenen Kapitalkosten finanzierbar zu machen, wobei die Anteilseigner gleich und transparent behandelt werden.

"Die Springtide-Transaktion ermöglicht es, Rajapalot separat zu finanzieren und unterstreicht den bedeutenden Wert dieses Vermögenswertes. Nach Ablauf des obligatorischen ASX-Hinterlegungszeitraums beabsichtigen wir, dass die Aktionäre SXG-Aktien direkt besitzen, um den Abschlag und den Überhang auf dem SXG-Markt durch eine In-Specie-Ausschüttung zu vermeiden. Die schwedischen Aktiva von Mawson sind weiterhin eine extrem fremdfinanzierte Option im Hinblick auf die zu erwartenden schwedischen Gesetzesänderungen in Bezug auf die Uranexploration und -erschließung.

"Wichtig ist, dass die Umstrukturierung von wichtigen Aktionären wie Pierre Lassonde, Darren Morcombe und der Konwave AG, einem der größten europäischen Goldfonds, unterstützt wird."

Details zur Frühlingszeit-Transaktion: Finnland

Das Unternehmen hat einen Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") mit Springtide abgeschlossen, einer privaten Zweckgesellschaft in Ontario mit minimalem Aktienkapital im Besitz von Herrn Darren Morcombe, der ein bestehender Aktionär ist und weniger als 8 % der ausgegebenen und ausstehenden Mawson-Aktien hält. Springtide wurde zum Zweck des Abschlusses der Springtide-Transaktion gegründet und verfügt derzeit über keine Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Gemäß der Vereinbarung hat Mawson zugestimmt, alle emittierten Aktien und konzerninternen Schulden seiner hundertprozentigen finnischen Tochtergesellschaft Mawson Oy, die Rajapalot hält, für einen Gesamtbetrag von 6.500.000 C$ zu verkaufen. Gemäß der Vereinbarung unterliegt die Springtide-Transaktion bestimmten Bedingungen, einschließlich: (a) Springtide führt die Transaktionsfinanzierung in Höhe von mindestens 15 Mio. C$ zunächst nur mit den Aktionären durch, wobei Mawson aus dem Erlös 6,5 Mio. C$ in bar als Gegenleistung für den Verkauf von Rajapalot erhält; (b) Springtide verwendet den Restbetrag des Erlöses der Transaktionsfinanzierung von etwa 8.(c) das Sonderkomitee (das "Sonderkomitee") des Boards eine schriftliche Fairness-Stellungnahme erhalten hat, die besagt, dass die Springtide-Transaktion aus finanzieller Sicht für die Aktionäre fair ist, und diese Stellungnahme nicht zurückgezogen wurde; und (d) der Goldpreis um nicht mehr als 5 % unter einen Preis von 1.850 USD pro Unze gefallen ist. Springtide hat sich außerdem verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, den Börsengang bis zum 31. März 2024 zu vollziehen und die im Rahmen der Transaktionsfinanzierung emittierten Wertpapiere im Rahmen des Prospekts zu qualifizieren, der im Zusammenhang mit dem Börsengang eingereicht werden soll.

Nach Abschluss der Springtide-Transaktion wird voraussichtlich Noora Ahola, Mawsons Interims-CEO und ESG-Leader in Finnland, zum CEO von Springtide ernannt, Neil MacRae, ein neu ernannter Direktor von Mawson, wird zum Executive Chairman von Springtide ernannt und Michael Hudson, der derzeitige Executive Chairman von Mawson, wird die Rolle des Interims-CEO von Mawson übernehmen, bis ein neuer CEO ernannt wird.

Neil MacRae ist ein Kapitalmarktexperte mit 29 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Rohstoffhandel und Unternehmensentwicklung in der globalen Bergbauindustrie. Nach seiner Ernennung zum Executive Chairman von Springtide wird Neil MacRae für die Überwachung der globalen Kapitalmarktstrategie von Springtide verantwortlich sein und sich auf die Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Marketingplans konzentrieren, um den Bekanntheitsgrad von Springtide zu steigern und den Shareholder Value zu erhöhen. Neil hat einen Bachelor of Arts von der University of Calgary und begann seine Karriere 1994 bei Mitsui & Co. (Canada) Ltd. Im Laufe der Jahre hatte Neil verschiedene Management- und Investor-Relations-Positionen bei Unternehmen wie First Majestic Silver Corp, Sherwood Copper Corp (fusioniert mit Capstone im Jahr 2008), Farallon Mining Ltd. (2011 an Nyrstar verkauft), NovaGold Resources Inc. und Santacruz Silver Mining Ltd.

Die Springtide-Transaktion stellt eine Veräußerung des gesamten oder eines wesentlichen Teils des Unternehmens der Gesellschaft dar und bedarf der Zustimmung von 662/3 % der von den Anteilseignern abgegebenen Stimmen bei der Beschlussfassung zur Genehmigung derselben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die Versammlung am 7. Dezember 2023 abhalten wird. Die Springtide-Transaktion wird voraussichtlich am 18. Dezember 2023 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die behördliche Genehmigung.

Die Springtide-Transaktion wurde vom Sonderausschuss, dem ein unabhängiges Vorstandsmitglied angehört und der von Evans & Evans Inc. ("Evans & Evans") als Finanzberater beraten wurde, geprüft und bewertet. Evans & Evans hat dem Sonderausschuss und dem Verwaltungsrat auch eine mündliche Fairness-Stellungnahme vorgelegt, wonach die Springtide-Transaktion aus finanzieller Sicht für die Aktionäre fair ist. Es wird erwartet, dass Evans & Evans dem Verwaltungsrat auch eine schriftliche Fairness Opinion vorlegen wird.

Der Verwaltungsrat hat unter anderem auf der Grundlage der Empfehlung des Sonderausschusses und der Fairness Opinion festgestellt, dass die Springtide-Transaktion im besten Interesse von Mawson liegt und aus finanzieller Sicht für die Aktionäre fair ist. Der Verwaltungsrat hat die Vereinbarung einstimmig genehmigt und beschlossen, den Aktionären zu empfehlen, für die Springtide-Transaktion zu stimmen.

Die hierin erwähnte Transaktionsfinanzierung wurde und wird nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und darf in den "Vereinigten Staaten" (gemäß der Definition dieses Begriffs in Regulation S des U.S. Securities Act) nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie ist gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Freiwilliges Delisting von der TSX

Das Unternehmen wird die Notierung der Mawson-Aktien an der TSX freiwillig aufheben und die Notierung der Mawson-Aktien an der TSXV als Tier-2-Emittent im Bereich Bergbauexploration beantragen, um seine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung (die "Optionsvereinbarung") voranzutreiben, um eine Beteiligung von bis zu 85 % am Goldprojekt Skellefteå North (Skellefteå North") und anderen Projekten in Schweden zu erwerben. Weitere Informationen zu Skellefteå North finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 17. Januar 2022 und 11. Oktober 2022.

Southern Cross Gold Ltd Australien

Das Unternehmen beabsichtigt, alle 93.750.000 SXG-Aktien, die es von seiner derzeitigen 51%igen Mehrheitsbeteiligung Southern Cross hält, nach Ablauf der zweijährigen ASX-Hinterlegungsfrist am 16. Mai 2024 im Rahmen des Arrangements an die Aktionäre auszugeben. Gemäß dem Arrangement werden die Aktionäre unter anderem die von Mawson gehaltenen SXG-Aktien anteilig erhalten. Das Arrangement unterliegt der Zustimmung von 662/3 % der von den Aktionären abgegebenen Stimmen bei der Versammlung zur Genehmigung des Arrangements, die von Mawson nach Ablauf der Treuhandperiode einberufen wird, der behördlichen Genehmigung in Kanada und Australien sowie der gerichtlichen Genehmigung. Weitere Einzelheiten des Arrangements, insbesondere das anwendbare Verhältnis für die Anzahl der SXG-Aktien, die die Aktionäre erhalten, der Stichtag und das Datum der Versammlung zur Genehmigung des Arrangements, werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Schweden - Uranprojekte (vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen)

Im März 2023 erwarb das Unternehmen über eine hundertprozentige Holdinggesellschaft, Euro Canna Holdings Limited ("Euro Canna"), sechs Explorationslizenzen: Björklund Nr. 1 und 2, Björkråmyran Nr. 3, Kvarnån Nr. 5, Nöjdfjället Nr. 1 und Skuppesavon Nr. 2 für 16.138 Hektar. Alle diese Explorationslizenzen wurden für die Suche nach Zirkonium, Scandium, Yttrium, Lanthan und anderen Lanthaniden (Seltene Erden) in Mittel- und Nordschweden erteilt ("Euro-Canna-Projekte"). Die Euro Canna-Projekte beherbergen auch den Großteil der historischen konventionellen Uranressourcen Schwedens im Festgestein (insgesamt 22,7 Mio. Pfund U3O8 (siehe unten)).

Obwohl Schweden davon profitiert, dass 40 % seiner Stromversorgung durch Kernenergie erzeugt werden, gilt in dem Land seit Mai 2018 ein Moratorium für die Uranexploration und den Uranabbau. Die schwedische Regierung hat eine positive Haltung zur Neubewertung und Aufhebung des Moratoriums signalisiert. Die Exploration, Erschließung und der Abbau der Euro Canna-Projekte sind nach dem aktuellen schwedischen Mineraliengesetz weiterhin möglich; die Gewinnung von Uran in einem Bergbauszenario wäre jedoch nach dem aktuellen Mineraliengesetz nicht zulässig.

Schwedens derzeitige Mitte-Rechts-Koalitionsregierung hat sich ebenfalls nachdrücklich für den Ausbau der Kernkraft in Schweden ausgesprochen. Derzeit sind in Schweden sechs Kernreaktoren in Betrieb, die etwa 40 % des schwedischen Strombedarfs decken. Die schwedische Regierung hat dazu aufgerufen, die Blöcke 1 und 2 des Kernkraftwerks Ringhals wieder in Betrieb zu nehmen und den Bau neuer Reaktoren vorzubereiten.

Diese schwedischen Aktiva werden als wertvolle Option betrachtet, da sich die schwedischen Vorschriften zur Uranexploration und -erschließung möglicherweise ändern werden.

Die historischen Uranressourcen innerhalb der sechs von Euro Canna abgesteckten Explorationslizenzen bestehen aus:

- Pleutajokk1 : 5,3 Mlb U3O8 (1,93 Mt @ 0,120% U3O8)

Ein Uranvorkommen in Form von Adern, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

- Lilljuthatten1 : 4,2 Mlb U3O8 (0,78 Mt @ 0,240 % U3O8)

Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Verformung in Leucogranit.

- Kvarnån1 : 3,7 Mlb U3O8 (1,94 Mt @ 0,086% U3O8)

Ein Prospektionsgebiet mit Uranadern und Disseminationen, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

- Kläppibäcken2 : 3,3 Mlb U3O8 (1,94 Mt @ 0,080 % U3O8)

Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Deformation in Leucogranit.

- Björkråmyran1 : 3,3 Mlb U3O8 (1,33 Mt @ 0,1% U3O8)

Ein aderartiges Uranvorkommen, das von Scherzonen in albitisiertem Granitgestein umgeben ist.

- Skuppesavon1 1,8 Mlb U3O8 (0,98 Mt @ 0,08% U3O8)

Ein Uranvorkommen in Form von Adern, das mit Natrium-Metasomatismus und hochgradigem Metamorphismus in Verbindung steht und von metavulkanischem Gestein umgeben ist.

- Nöjdfjället1 : 1,1 Mlb U3O8 (0,76 Mt @ 0,068 % U3O8)

Ein Ader- und Brekzien-Uranvorkommen im Zusammenhang mit spröder Deformation in Leucogranit.

Die angegebenen Ressourcenschätzungen basieren auf dem Bericht "Introductory Technical Report On Eight Uranium Properties In Northern Sweden" von Andrew Phillips von Telluride & Asscoiates vom 15.th Juli 2005. Die Ressource wurde anhand einer polygonalen Methode berechnet und entspricht in etwa den CIM-Definitionen "Angezeigt" und "Abgeleitet". Diese Daten sind historischer Natur und Mawson hat keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Schätzungen zu verifizieren, und behandelt sie nicht als durch ein National Instrument definierte Ressourcen oder Reserven, die von einer qualifizierten Person verifiziert wurden, und auf die historische Schätzung sollte man sich nicht verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese historische Ressource und die zur Erstellung der Schätzung verwendeten Daten - die die jüngsten verfügbaren Schätzungen und Daten darstellen - im Allgemeinen zuverlässig und relevant sind.

Die zitierte Ressourcenschätzung basiert auf dem Bericht "Kläppibäcken Resource Report 2007" von Goeff Reed vom 14. Oktober 2007. Die Ressource wurde innerhalb einer geologisch begrenzten mineralisierten Hülle geschätzt, wobei ein unterer Grenzwert von 0,025 % Uran auf die Ressourcenblöcke angewandt wurde, die mit der Methode des inversen quadratischen Abstands innerhalb der Maptek Vulcan Software besiedelt wurden. Für das Modell wurden insgesamt 56 Bohrlöcher über 8.943 Meter verwendet, was in etwa den CIM-Definitionen "Angezeigt" und "Abgeleitet" entspricht. Diese Daten sind historischer Natur und Mawson hat keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um die Schätzungen zu verifizieren, und behandelt sie nicht als durch ein National Instrument definierte Ressourcen oder Reserven, die von einer qualifizierten Person verifiziert wurden; daher sollte man sich nicht auf die historische Schätzung verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese historische Ressource und die zur Erstellung der Schätzung verwendeten Daten - die die jüngsten verfügbaren Schätzungen und Daten darstellen - im Allgemeinen zuverlässig und relevant sind.

Eine qualifizierte Person hat keine ausreichende Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und der Emittent behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Fragen von Aktionären

Aktionäre, die Fragen zu den vorgeschlagenen Transaktionen haben oder weitere Informationen benötigen, können sich an den Berater für Aktionärskommunikation und den Bevollmächtigten für die Einholung von Stimmrechtsvollmachten, die Laurel Hill Advisory Group, wenden, und zwar telefonisch unter der gebührenfreien Nummer +1(877)4527184 in Kanada bzw. +1(416)3040211 für internationale Anrufe oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

In dieser Pressemitteilung ist Goldäquivalent "AuEq" = Au oz + (Co t x 35,3) unter Verwendung von Metallpreisen von 1.700 $/oz Au und 60.000 $/t Co; Oz AuEq = Goldäquivalentunzen; Au-Co = Gold-Kobalt; Au-Sb = Gold-Antimon; U3O8= Triuran-Oktoxid.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Explorationsunternehmen mit seinem zu 100 % im Besitz befindlichen Vorzeigeprojekt Rajapalot Gold-Kobalt in Finnland und dem Recht auf Beteiligung am Goldprojekt Skellefteå North in Schweden profiliert. Mawson besitzt derzeit auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die ihrerseits drei hochgradige, historische, epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson

Geschäftsführender Vorsitzender

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson weist die Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Springtide-Transaktion und der mit der Vereinbarung verbundenen Angelegenheiten, einschließlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und die Aktionäre, der Einstellung der Notierung der Mawson-Aktien an der TSX und ihrer Notierung an der TSXV, des Rückgangs des Goldpreises, des Erhalts der schriftlichen Fairness Opinion von Evans & Evans, die Notierung der Mawson-Aktien an der TSXV, der Abschluss der Transaktionsfinanzierung, der Erhalt der bedingten Genehmigung der Notierung der Stammaktien von Springtide an der TSXV, der Plan des Unternehmens, seine SXG-Aktien gemäß dem Arrangement an die Aktionäre zu verteilen, die Genehmigung des Arrangements durch die Aktionäre auf der Versammlung zur Genehmigung des Arrangements sowie die behördliche und gerichtliche Genehmigung des Arrangements und die Fähigkeit des Unternehmens, wenn überhaupt, Uranexplorationen gemäß den erwarteten Änderungen der geltenden schwedischen Gesetze durchzuführen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt wird. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Mawson angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig erachtet werden, kann Mawson keine Zusicherung geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72442Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72442&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5777891006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.