Berkshire Hathaway ist derzeit kein Fels in der Brandung an der Börse. Seit dem Hoch vom September bei 373,34 Dollar hat die Aktie zehn Prozent verloren. Aus charttechnischer Sicht wird es jetzt spannend, denn Berkshire Hathaway hat auf dem GD200 aufgesetzt. Nun stehen zwei wichtige Quartalszahlen an.Berkshire Hathaway wird am Samstag seine Bücher öffnen. Die Analysten erwarten ein Plus beim Umsatz von 77 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 88 Milliarden. Den bereinigten Nettogewinn sehen ...

