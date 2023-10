Klöckner & Co verzeichnet in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 7,4 Milliarden Euro, was das Duisburger Stahl-Unternehmen mit anhaltend herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen und niedrigeren Stahlpreisen begründet. Das operative Ergebnis auf EBITDA-Basis ...

