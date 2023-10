Berlin (ots) -In Werder in Potsdam-Mittelmark hat die Polizei am Montagnachmittag einen Mann festgenommen, der mit einer Machete und einer Gasdruckpistole auf dem Bahnsteig unterwegs war.Der 18-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei Potsdam Antenne Brandenburg vom RBB auf Anfrage mitteilte.Fahrgäste auf dem Bahnsteig hatten die Polizei alarmiert, weil der junge Mann die Waffen sichtbar am Körper trug. Als die Beamten erschienen, flüchtete er. Die Polizisten stellten ihn in der Nähe des Bahnhofs, die Waffen fanden sie auf dem Bahnhofsgelände. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Weil gegen den Mann schon ein anderer Haftbefehl vorlag, kam er ins Gefängnis.An dem Einsatz waren Landes- und Bundespolizei beteiligt. Der Zugverkehr von Magdeburg nach Berlin war nach RBB-Informationen rund drei Stunden lang unregelmäßig. Die Motive des 18-Jährigen sind einem Polizeisprecher zufolge noch unklar.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAntenne BrandenburgCvDTel.: 97993 - 32121aktuell@antennebrandenburg.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5638387