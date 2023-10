Einzelhandelsumsatz sinkt - Verbraucher weiter zurückhaltend

Werbung







Am Dienstagmorgen veröffentlichte das Statistische Bundesamt die Einzelhandelsumsätze für den abgelaufenen Monat September. Der Umsatz gegenüber dem Vorjahresmonat sinkt real um 4,3 % und gegenüber dem Vormonat August um 0,8 %. Die hohen Preise regen somit Konsumenten weiterhin nicht zum Kauf an.



Bei der Erhebung der Daten wird zwischen dem Lebensmittelsektor und dem Nicht-Lebensmittelsektor unterschieden. Den Großteil des Umsatzrückgangs machte im Monat September der Nicht-Lebensmittelsektor aus, der Bereich Lebensmittel verzeichnete hingegen ein Umsatzplus. Im Bereich der Lebensmittel stieg der Umsatz gegenüber dem August real um 2,2 % und nominal um 2,6 %, dahingegen ist der Umsatz im Einzelhandel bei Nicht-Lebensmitteln sowie im Internet- und Versandhandel deutlich gesunken. Dort sank der reale Einzelhandelsumsatz gegenüber Vorjahr um 7,1 % und gegenüber dem Vormonat um 3,7 %. Die weiterhin hohen Preise spiegeln die derzeitige Konsumflaute der Konsumenten wider, eine dauerhafte Zurückhaltung der Kauflaune wäre unvorteilhaft für die deutsche Konjunktur.









Quelle: HSBC