Fuchs SE (Fuchs) meldete solide Ergebnisse für das 3. Quartal. Der ausgewiesene Umsatz blieb um 4 % hinter dem Konsens zurück, was vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen ist, während das organische Wachstum in Q3 mit 4 % gegenüber dem Vorjahr weitgehend den Erwartungen entsprach. Das EBIT überraschte positiv (5% über Konsens) und verbesserte sich um beachtliche 180 Basispunkte im Jahresvergleich auf 12,9 %, was auf eine bessere Bruttomarge zurückzuführen ist. Das Gesamtergebnis profitierte von Preiserhöhungen, die im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen wurden, von einem Mengenwachstum und von der jüngsten Mäßigung der Rohstoffpreise. Ein weiterer Lichtblick war der freie Cashflow, der in den ersten neun Monaten auf 330 Mio. EUR anstieg (+166 Mio. EUR im dritten Quartal aufgrund der Reduktion des Nettoumlaufvermögens), während in den ersten neun Monaten des Vorjahres ein Abfluss zu verzeichnen war. Dies veranlasste das Unternehmen auch, seine FCF-Prognose für 2023 um 27% auf EUR 380 Mio. anzuheben. Trotz des guten Fortschritts in den ersten neun Monaten bekräftigte das Management seine Umsatz- und EBIT-Prognose für 2023, die AlsterResearch für konservativ hält, so dass eine Überschreitung der Prognose in Q4 wahrscheinlich ist. AlsterResearch räumt ein, dass kurzfristige Herausforderungen fortbestehen. Strukturelle Wachstumstreiber sollten Fuchs jedoch in Richtung der angestrebten EUR 500 Mio. EBIT bis 2025 und einer langfristigen EBIT-Marge von 15% führen. AlsterResearch bekräftigt das KAUFEN-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 43,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ Fuchs%20Petrolub%20SE