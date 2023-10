Unterföhring (ots) -- Ab 1. November 2023 auf Sky und auf dem Streaming-Service WOW- Mit Roisin Gallagher ("The Dry") und Johnny Flynn ("Emma") in den Hauptrollen- Drehbuch von dem preisgekrönten Theaterautoren David Ireland ("Cyprus Avenue", "Ulster American") und unter der Regie des BAFTA-Preisträgers Justin Martin ("Together", "Prima Facie")Unterföhring, 31. Oktober 2023 - Es wird romantisch! Die neue Sky Original Serie "The Lovers" startet ab 1. November 2023 exklusiv auf Sky. Die von Drama Republic in Zusammenarbeit mit Sky Studios produzierte neue sechsteilige Serie handelt von Liebe, Verbundenheit und der Suche nach dem Seelenverwandten an den unwahrscheinlichsten Orten. Mittwochs um 20.15 Uhr zeigt Sky Atlantic die Romantic-Comedy in Doppelfolgen und zusätzlich steht sie ab dem 1. November über Sky Q und auf dem Streaming-Service WOW als komplette Staffel auf Abruf bereit. Die Serie ist wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen oder englischen Untertiteln verfügbar.Über "The Lovers":In "The Lovers" geht es um Janet (Roisin Gallagher), eine vorlaute, witzige Supermarktangestellte aus Belfast, die sich um nichts schert, und um Seamus (Johnny Flynn), einen gutaussehenden, egozentrischen politischen Fernsehsprecher mit einem scheinbar perfekten Leben in London und einer prominenten Freundin. Als Seamus unerwartet in Janets Welt auftaucht, geraten die beiden sofort aneinander - und fühlen sich doch untrennbar zueinander hingezogen...Diese sexy, lustige und hitzige Liebesgeschichte spielt in Belfast und handelt von zwei Menschen, die scheinbar nicht zueinander passen - aber vielleicht genau richtig füreinander sind.Conleth Hill ("Game of Thrones") spielt in der Serie Janets Boss im Supermarkt, Philip und Jenn Murray ("Maleficent - Mächte der Finsternis", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") übernimmt die Rolle von Janets Kollegin Diane. Ebenfalls Teil des Casts ist Alice Eve ("Bombshell - Das Ende des Schweigens"), als Frankie.Die Serie wurde von Gabriel Silver, Director of Commissioning for Drama bei Sky Studios, für Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, in Auftrag gegeben. Roanna Benn und Rebecca de Souza sind Executive Producer für Drama Republic, während die auftraggebenden Redakteur:innen Liz Lewin und Manpreet Dosanjh als Executive Producer für Sky Studios tätig sind. Hannah Pescod fungiert ebenfalls als Executive Producer, Chris Martin als Produzent. Das Drehbuch von "The Lovers" wurde von dem preisgekrönten Theaterautoren David Ireland ("Cyprus Avenue", "Ulster American") geschrieben und die Regie führt der BAFTA-Preisträger Justin Martin ("Together", "Prima Facie").NBCUniversal Global Distribution wickelt den internationalen Vertrieb im Auftrag von Sky Studios ab.Facts:Originaltitel: "The Lovers", Romantic-Comedy-Serie, 6 Episoden, á ca. 30 Minuten, GB 2023. Autor: David Ireland. Regie: Justin Martin. Produzent: Chris Martin. Executive Producers: Roanna Benn, Rebecca de Souza, Liz Lewin, Manpreet Dosanjh., Hannah Pescod. Darsteller:innen: Roisin Gallagher, Johnny Flynn, Conleth Hill, Alice Eve, Jenn Murray.Ausstrahlungstermine:Ab 1. November 2023 exklusiv immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streaming-Service WOW auf Abruf.Wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie wahlweise mit Untertiteln. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://www.skygroup.sky/. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios ist die europäische Programmsparte von Sky.Sky Studios entwickelt, produziert, beauftragt und finanziert Original Drama- und Comedy-Serien für die 24 Millionen Sky-Kunden und darüber hinaus. Aufbauend auf dem Erfolg der von der Kritik gefeierten Sky Originals, darunter der Emmy-Gewinner "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" der Bafta-Preisträger "Patrick Melrose (https://www.sky.de/serien/patrick-melrose-158083)" und die internationalen Hits "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", "Riviera (https://www.sky.de/serien/riviera-144049)" und "Britannia (https://www.sky.de/serien/britannia-154516)", ist Sky Studios die neue kreative Heimat der sehenswerten Sky Originals, wie "The Rising (https://www.sky.de/serien/the-rising)", "Blocco 181" und "Souls (https://www.sky.de/serien/souls)" und "Funeral for a Dog". (https://www.sky.de/serien/funeral-for-a-dog)Wir sind ein flexibles Studio, das nach den besten, noch nicht erzählten Geschichten sucht und dabei mit den besten Autoren, Produzenten und Talenten zusammenarbeitet, um den Zuschauern Geschichten zu bieten, die sie sonst nirgendwo finden.Mit Auftragnehmern und Produktionskapazitäten in Großbritannien, Deutschland und Italien kennen wir die lokalen Geschmäcker in Europa besser als jeder andere und haben Pläne, unsere Investitionen in Originalinhalte bis 2024 mehr als zu verdoppeln, wobei wir von Comcast NBCUniversal voll unterstützt werden.Außerdem entwickeln wir ein neues Fernseh- und Filmstudio, die Sky Studios Elstree, von denen erwartet wird, dass sie allein in den ersten fünf Jahren mehr als 2 000 neue Arbeitsplätze schaffen und zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Mrd. GBP im britischen Kreativsektor auslösen werden. 