Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der heutigen Handelssitzung an den APAC-Märkten wurde die Aufmerksamkeit der Anleger hauptsächlich auf die geldpolitische Entscheidung der BoJ (Bank of Japan) gelenkt, so die Experten von XTB.Die Sitzung selbst sei erwartet worden, da gestern Morgens in den USA durch Ankündigungen der Nachrichtenagentur Nikkei bekannt geworden sei, dass die Bank of Japan beabsichtigt habe, Änderungen im oberen Bereich der möglichen Abweichungen bei den Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen vorzunehmen. ...

