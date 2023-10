Die PQE Group ist einer der Preisträger der sechsten Verleihung der Auszeichnung "Best Managed Companies". Dieser Preis würdigt unternehmerische Spitzenleistungen im Bereich Made in Italy und wird von Deloitte Private in Zusammenarbeit mit der ALTIS Graduiertenschule für nachhaltiges Management der Katholischen Universität von Mailand, der ELITE-Gruppo Euronext und der Abteilung für Kleinindustrie von Confindustria verliehen.

Bei der aktuellen Verleihung des Preises "Best Managed Companies" werden sechs wichtige Erfolgsfaktoren bewertet, darunter Strategie, Kompetenzen und Innovationsfähigkeit, Engagement und Unternehmenskultur, Unternehmensführung und Performance-Messung, Nachhaltigkeit, Lieferkette und Internationalisierung.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen angesehenen Preis im dritten Jahr in Folge zu erhalten", erklärte Gilda D'Incerti, CEO und Gründerin der PQE Group, einer spezialisierten Beratungsgesellschaft im Bereich der Biowissenschaften mit 43 Niederlassungen auf der ganzen Welt. "Diese Anerkennung stützt meine Überzeugung, dass Nachhaltigkeit mehr sein sollte als nur ein Trend, nämlich die Zukunft des Geschäftslebens und der Kern erfolgreicher Unternehmen. Die moderne Gesellschaft fordert von Unternehmen, dass diese echte Pioniere des sozialen und ökologischen Wandels werden und wir nehmen diese Herausforderung entschieden an." D'Incerti folgerte: "Im Rahmen unseres Strategieplans für das Jahr 2024 werden wird unser Engagement für ESG-Ziele weiter intensivieren und noch mehr Ressourcen für die Talententwicklung und Unternehmensführung aufwenden. Als Beratungsfirma ist die Investition in Humankapital ein entscheidender Pluspunkt für die Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit."

"Der Preis, der dieses Jahr zum sechsten Mal verliehen wird, ist nicht nur eine Anerkennung für überragende Leistungen, die italienische Firmen bereits erbracht haben, sondern bildet auch ein auf mehrere Jahre ausgerichtetes Wachstumsprogramm, bei dem die teilnehmenden Unternehmen von Deloitte-Experten auf einem Weg unterstützt werden, der ihre Entwicklung und Verbesserung im Bereich der grundlegenden Erfolgsparametern des Preises, die für die Führung eines Unternehmens entscheidend sind, schrittweise fördert. Dieser Weg wird langfristig von Werten getragen. Das zeigt sich daran, dass mehr als 80 der Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet wurden, wobei sieben Unternehmen den Preis sechs Jahre in Folge erhalten haben", so Ernesto Lanzillo, Deloitte-Partner und Leiter von Deloitte Privatein der zentralen Mittelmeerregion (Italien, Griechenland und Malta).

"Bei dieser sechsten Verleihung wurden die überragenden Management-Fähigkeiten von 79 italienischen Unternehmen in einem komplexen internationalen Umfeld anerkannt und mit dem BMC-Preis ausgezeichnet", erläuterte Andrea Restelli, Deloitte Partner und italienischer Leiter des Programms "Best Managed Companies"

