Berlin (ots) -Zwölf erfolgreiche Standorte hat die APOTHEKENTOUR 2023 powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE in Deutschland absolviert. Mehr als 15.200 Apotheker:innen, PTA und PKA waren im Laufe des Jahres zu Gast und haben sich gemeinsam mit ihren Teamkolleg:innen über die Neuheiten auf dem Apothekenmarkt informiert. Nach einem grandiosen Finale in Bochum blicken die Veranstalter dem letzten Highlight des Jahres entgegen: Am 4. und 5. November gastiert die APOTHEKENTOUR in Wien.Wissen, Unterhaltung und jede Menge Apothekenpower - für all das und vieles mehr steht die APOTHEKENTOUR. Die Stände der 35 Tour-Partnerunternehmen waren auch am letzten Wochenende gefragt: In Bochum kamen mehr als 1.600 Besucher:innen. Die industrielle Atmosphäre der Jahrhunderthalle bot den passenden Rahmen für das Finale der Tour, die im März in Berlin startete.Was im Mai 2022 als Versuchsballon begann, hat sich in nur eineinhalb Jahren zum neuen Goldstandard in der Live-Kommunikation mit den Apothekenteams gemausert. Nach zwölf Standorten in Deutschland, von denen etliche restlos ausgebucht waren, blickt das Erfolgsformat nun sowohl seinem Markteintritt in Österreich als auch dem neuen Line-up für 2024 entgegen."Unsere Bilanz ist natürlich sehr positiv. Wir sind extrem dankbar für das Vertrauen, das unsere 35 Partner uns geschenkt haben. Wir hatten auf mehr als 10.000 Besucher:innen gehofft. Jetzt waren es 50 Prozent mehr. Deshalb geht unser besonderer Dank an unsere Gäste, die durchschnittlich häufig mehr als vier Stunden bei uns unterwegs waren", sagt Tom Bellartz, Geschäftsführer der veranstaltenden EL PATO Medien GmbH. "2024 wollen wir natürlich noch ein bisschen besser und größer werden. Unser Konzept haben wir noch einmal ergänzt, Standorte angepasst und reagieren damit auf die große Nachfrage. So können wir im kommenden Jahr rund 20.000 Apotheker:innen, PTA und PKA ein außergewöhnliches Vergnügen bereiten."Hier gastiert die APOTHEKENTOUR 2024 in Deutschland:- Berlin, 16. & 17. März 2024- Hannover, 20. & 21. April 2024- Rostock, 27. & 28. April 2024- Nürnberg, 4. & 5. Mai 2024- Hamburg, 25. & 26. Mai 2024- Düsseldorf, 1. & 2. Juni 2024- Leipzig, 31. August & 1. September 2024- Stuttgart, 21. & 22. September 2024- Frankfurt, 28. & 29. September 2024- München, 12. & 13. Oktober 2024- Karlsruhe, 19. & 20. Oktober 2024- Bochum, 26. & 27. Oktober 2024Am 4. und 5. November 2023 kommt die APOTHEKENTOUR zudem erstmals in die MARX HALLE nach Wien und wird dort die österreichischen Apothekenherzen höher schlagen lassen. Mehr als 1500 Gäste haben sich bereits angemeldet; Tickets sind noch kostenfrei unter apothekentour.at erhältlich.