Berlin / Hamburg / Tel Aviv (ots) -Yarden Romann (36): Deutsche, Mutter einer dreijährigen Tochter und eine von über 200 unschuldigen Menschen, die am 7. Oktober von der Terror-Organisation Hamas verschleppt worden sind. Um Yardens Schicksal nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, übernimmt Schauspielerin Iris Berben nun ihre Patenschaft - stellvertretend für alle Geiseln der Hamas.Iris Berben erklärt: "Die Grausamkeit, die am 7. Oktober verübt worden ist, bricht einem das Herz und kein Wort wird diesem Verbrechen gerecht. Über 200 Geiseln der Hamas sind keine Statistik, keine anonyme Zahl. Es sind Menschen wie Du und ich, die nach dem Aufwachen aus ihrem Leben gerissen worden sind. Man kann nur ahnen, was sie durchleiden müssen. Ihre sofortige Freilassung ist unverhandelbar - doch bis dahin dürfen sie nicht in Vergessenheit geraten. Über 200 Menschen wurden ihrer Freiheit und ihrer Gesundheit beraubt. Sie müssen sofort wieder freigelassen werden. Und daran möchte ich auf Bitten der Familie von Yarden erinnern."Unabhängig davon kommen Iris Berben und zahlreiche andere Künstler am heutigen Dienstag (31. Oktober) zu einem Solidaritätskonzert für Israel in der Hamburger Laeiszhalle zusammen. Mit dem Konzert unter der Schirmherrschaft von Kultursenator Carsten Brosda (SPD) wollen die Veranstalter an die Opfer des Terrorangriffs vom 7. Oktober gedenken und ein Zeichen für Freiheit und Menschlichkeit setzen.Foto und Hintergrund zu Yarden Romann:https://drive.google.com/drive/folders/1XjNnE9ckrnGRjTlXG2L3WoDWLPjV_HEN?usp=sharingInstagram:https://www.instagram.com/bringyardenhome/?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ%3D%3DPressekontakt:Im Namen der Familie von Yarden Romann:Christian StenzelManaging PartnerStoryMachine New Classic GmbHGartenstraße 6 I 10115 BerlinMail: cs@storymachinenewclassic.deOriginal-Content von: Storymachine New Classic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145557/5638481