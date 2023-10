© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Laut dem Finanzinstitut Fundstrat könnten Aktien in dieser Woche dank einer Reihe von Katalysatoren aus politischen Updates und Wirtschaftsdaten aus ihrem Abwärtstrend ausbrechen. Der Aktienmarkt könnte in dieser Woche dank einer Reihe von Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Märkte zu bewegen, aus seinem Abwärtstrend ausbrechen, so Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat. Lee gehört zu den optimistischeren Stimmen der Wall Street. "Ich denke, dass es in dieser Woche genügend Daten gibt, die zusammen mit der negativen Positionierung für Aktien ausreichen, um die Schleife des Untergangs zu durchbrechen", zitiert Business Insider Lee aus einer Notiz. In dieser Woche stehen einige …