Trading & Racing: Warum der Online Broker DTM-Partner wurde - Seit 1974 innovativ im Finanzsektor

In der DTM sorgen Hochleistungsmotoren für atemberaubende Geschwindigkeiten. Ständig arbeiten Ingenieure, Techniker und vielzählige weitere Experten an Innovationen, wie etwa E-Fuels. Wer sich nicht weiterentwickelt, bleibt irgendwann auf der Strecke. Das ist auch im schnelllebigen Finanzgeschäft nicht anders. Als moderner Online Broker investiert IG zunehmend in Zukunftstechnologien. Carlos Manuel, IT-Experte bei IG: "Wir wollen unseren Kunden modernste Handelstechnologien zur Verfügung stellen und Mehrwert schaffen." Mithilfe neuester Technologien, wie erweiterten Handelsmöglichkeiten, mehr Transparenz und beschleunigten Prozessen sind automatisierte, reibungslose Abläufe und Echtzeitauswertungen großer Datenmengen möglich. Compliance wiederum sorgt dafür, dass trotz aller Innovation die regulatorischen Auflagen eingehalten werden. So können Kunden in einer geregelten Handelsumgebung von der kontinuierlichen Innovation beim Trading und hochmodernen Plattformen profitieren. IG arbeitet seit Jahrzehnten daran, die Handelserlebnisse für seine Kunden stetig zu verbessern. 1974 gegründet, bietet das Unternehmen Zugang zu mehr als 17.000 Basiswerten. Herzstück ist natürlich die Handelsplattform. Darüber hinaus bietet IG Erweiterungen der Plattform an, sodass die unterschiedlichsten individuellen Trading-Bedürfnisse abgedeckt werden können. Dass die IG-Handelsplattform schnell, zuverlässig und leistungsstark ist, beweist nicht nur der Zugang für Trader zu rund 19.000 Märkten, sondern auch die Vielzahl an Orders, die jährlich ausgeführt werden. Handelbar sind unter anderem Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe und auch Kryptowährungen. Die Vielseitigkeit und das große Angebot der IG-Plattform wurden in den letzten Jahren mit verschiedenen Awards ausgezeichnet. Die Plattform verfügt zudem über höchste Sicherheitsstandards. Teamgedanke im Vordergrund Möglich wird eine solche Trading-Experience nur durch die Zusammenarbeit im TeamIG. Genau diesen Teamgedanken und insbesondere die Bedeutung von Geschwindigkeit möchte IG mit einer neuen Kampagne in den Vordergrund stellen: Seit diesem Jahr ist IG offizieller Partner der DTM, einer der beliebtesten Motorsportserien Deutschlands. Ähnlich wie bei der DTM, betont IG-Deutschlandchef Eren Eraslan, komme es auch beim Trading auf Schnelligkeit und stetige Verbesserung der eigenen Performance an. "Seit 2023 ist IG offizieller Partner der DTM, einer der populärsten Motorsportserien Deutschlands. Mit dieser Partnerschaft möchten wir unter anderem auf die große Bedeutung von Präzision und Teamwork hinweisen", erklärt Eraslan. Der Kundenservice sei ein wichtiger Teil dieser Philosophie und unterstütze die Trader umfassend. Mit Hightech-Handelsplattformen ermöglicht IG den Tradern, schnell auf Marktchancen reagieren zu können. Doch Schnelligkeit allein genügt nicht, weder beim Racing, noch beim Trading. Genauso wichtig ist eine reibungslos funktionierende Infrastruktur. Dass die Technik dem anspruchsvollen Trading-Alltag gerecht wird, ist Kernaufgabe von IT-Chef Carlos Manuel. Ihm ist wichtig, bei der Weiterentwicklung der Trading-App auf Kundenbedürfnisse einzugehen. "Wir möchten, dass die Kundinnen und Kunden Freude an unserer Plattform haben". Die selbst entwickelte Trading-Plattform wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als "Best Finance App", "Best Trading App" - sowie insgesamt als "Best Multiplatform Provider". Kontinuierlicher Erfolg ist das Ziel Als Compliance Managerin achtet Katharina Ringel stets darauf, dass IG alle rechtlichen Vorgaben einhält. "Als Compliance Managerin bin ich bei IG dafür verantwortlich, dass wir alle regulatorischen und rechtlichen Regeln einhalten", erklärt Ringel. "Das dient insbesondere dem Schutz der Kunden." Nur, wenn alle Regeln eingehalten werden, kann es am Ende ein faires Rennen geben - und genau darauf kommt es an. Egal, ob auf der Rennstrecke oder im Handel. IG-Deutschlandchef Eren Eraslan betont: "IG sieht seine Kunden als Partner und ist an deren kontinuierlichem Erfolg interessiert." So stehe das Team IG den Tradern auch außerhalb der hiesigen Handelszeiten zur Verfügung. Der deutschsprachige Support sei während der Handelszeiten hierzulande immer bis nach Börsenschluss erreichbar, um die Trader bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus bietet IG laut Eraslan ein umfangreiches kostenloses Aus- und Weiterbildungsangebot, um die Trader zu schulen. Dies geschieht durch Live-Seminare, Online-Webinare, Lernvideos und über IG Academy auf der IG Webseite. IG möchte seine Kunden dabei unterstützen, damit sie selbstbewusst mit den angebotenen Produkten durch die Märkte navigieren können. Doch wie sieht das konkret aus? Ein gutes Beispiel liefert Salah Bouhmidi, Head of Markets Deutschland, Österreich und Niederlande bei IG. Mit seinen täglichen technischen und fundamentalen Analysen hilft er, Chancen und Risiken in den Finanzmärkten frühzeitig zu erkennen und Handelsideen zu entwickeln. Als ein Teil des IG Teams trägt er somit seinen Teil dazu bei, um den Trader bei seiner Handelsstrategie optimal zu unterstützen. IG bleibt am Puls der Zeit, um durch den gezielten Einsatz von Technologie Mehrwert für die Kunden zu schaffen - und rundet dies ab durch Informations- und Bildungsangebote sowie einen rund um die Uhr erreichbaren globalen Kundenservice mit lokalem Team in Frankfurt während der hiesigen Handelszeiten. Das Traden in Produkten, die IG anbietet, birgt hohe Risiken.

