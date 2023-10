Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco macht als einer der ersten Vermögensverwalter weltweit seine Daten über nachhaltiges Investieren (SI) offen zugänglich, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In diesem Rahmen weitet Robeco seine "SI Open Access"-Initiative auf die Öffentlichkeit (darunter Unternehmen und NGOs) aus, mit dem Ziel, die Datentransparenz und Qualität bei nachhaltigen Investments zu verbessern. Die Initiative zielt darauf auf, die Unternehmens-Scores in Bezug auf die SDGs (Nachhaltigkeitsziele) und Länder-Scores in Bezug auf die ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) öffentlich zugänglich zu machen. Sie wurde im August 2022 zunächst für Kunden und die Wissenschaft gestartet. Robeco will damit einen Beitrag leisten, um neue Standards im Bereich nachhaltiges Investieren zu fördern und basierend auf der "Weisheit der Vielen" die Qualität der Daten über nachhaltige Investments zu verbessern. ...

