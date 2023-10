EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.10.2023 / 13:55 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Schlussmeldung zur am 27. Juli 2023 bekannt gemachten dritten Tranche

des Aktienrückkaufprogramms Heidelberg Materials AG

Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg Die Heidelberg Materials AG hat den Erwerb von Aktien der Heidelberg Materials AG im Rahmen der am 27. Juli 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemachten dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms am 30. Oktober 2023 abgeschlossen. Im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurden insgesamt 4.117.499 Aktien (ISIN DE0006047004) erworben. Das entspricht ca. 2,21% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 72,2757 €. Der Gesamtpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) der zurückgekauften Aktien betrug 297.594.994,48 €. Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch eine von der Heidelberg Materials AG beauftragte unabhängige Wertpapierfirma ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Informationen zu den mit dem Aktienrückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften sind auf der Internetseite der Heidelberg Materials AG ( www.heidelbergmaterials.com ) unter der Rubrik "Investor Relations/Aktie/Aktienrückkauf" veröffentlicht. Heidelberg, den 31. Oktober 2023 Der Vorstand



