DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation sinkt im Oktober auf 2,9 Prozent

Der Inflationsrate im Euroraum ist im Oktober erneut deutlicher als erwartet gesunken und hat erstmals seit Juli 2021 wieder eine Zwei vor dem Komma. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,9 (September: 4,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,4 Prozent und einen Rückgang der Jahresteuerung auf 3,3 Prozent prognostiziert.

Commerzbank: Euroraum-Inflation sinkt nicht weiter

Die Inflation im Euroraum wird nach dem deutlichen Rückgang im Oktober nach Einschätzung von Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil zunächst nicht weiter sinken. "Insgesamt wird die Inflationsrate in den nächsten Monaten wohl nicht weiter zurückgehen, denn die dämpfenden Effekte werden durch voraussichtlich weniger rückläufige Energiepreise weitgehend ausgeglichen", schreibt Weil in einem Kommentar.

Deutsche Bank: Euroraum-Kerninflation über 4 Prozent

Deutsche-Bank-Volkswirt Mark Wall glaubt nicht, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Rückgang der Inflation auf 2,9 Prozent im Oktober besonders wichtig nehmen wird. "Die Kerninflation liegt nach wie vor über 4 Prozent und damit doppelt so hoch wie die Zielinflationsrate", schreibt Wall in einem Kommentar. Die EZB müsse eine Verlangsamung der Lohninflation sehen, und das könnte weitere sechs Monate dauern.

KfW: Noch keine Entwarnung bei Euroraum-Inflation

Trotz des Rückgangs der Euroraum-Inflation im Oktober auf 2,9 Prozent sieht KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib noch keinen Anlass für Entwarnung. "Mit der Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise unberücksichtigt lässt, geht es nur langsamer abwärts. Um einer Verfestigung der Inflation über dem Zielwert von 2 Prozent entgegenzuwirken, ist es insbesondere wichtig, dass die Unternehmen höhere Lohnkosten nur teilweise an die Verbraucher weitergeben", schreibt sie in einem Kommentar. Dafür brauche es eine Geldpolitik, die die Zügel noch einige Zeit stramm halte.

Eurozone-Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im dritten Quartal 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zwischen Juli und September um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Stagnation vorausgesagt. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um revidiert 0,2 (vorläufig: 0,1) Prozent gewachsen.

VP Bank sieht Euroraum vor Rezession

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, sieht den Euroraum nach dem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent im dritten Quartal vor einer Rezession - bei erheblichen Wachstumsdifferenzen zwischen den einzelnen Ländern. "Während in den südeuropäischen Ländern die gut laufende Tourismussaison dem Schwächesog etwas entgegensetzten konnte, sieht es in anderen Teil des Währungsraumes düster aus", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Italiens Wirtschaft stagniert im dritten Quartal

Die italienische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 ins Stocken geraten, da die Schwäche der Landwirtschaft das Wachstum in der Industrie kompensierte. Das Nullwachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal entsprach den Erwartungen von Ökonomen, die von Dow Jones Newswires befragt worden waren. Im zweiten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Italien um 0,4 Prozent gesunken. Das BIP war auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konstant.

Zentralbanken kaufen Gold in Rekordmengen

Die Zentralbanken kaufen nach Angaben einer Branchenorganisation Gold in Rekordmengen, da volatile Märkte und geopolitische Unsicherheit die Nachfrage nach dem Edelmetall ankurbeln. Die Zentralbanken erwarben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 netto 800 Tonnen Gold und sind damit auf dem besten Weg, den letztjährigen Rekord von 1.136 Tonnen zu brechen, wie das World Gold Council (WGC) mitteilte.

DIW: Erholung der Wirtschaft verzögert sich weiter

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegt im Oktober nach Angaben des Instituts bei 88,1 Punkten. Gegenüber September habe sich der Wert damit noch einmal geringfügig verringert und liege weiterhin merklich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeige. "Nachdem diese im dritten Quartal 2023 wohl leicht geschrumpft ist, bleiben die konjunkturellen Aussichten auch für das laufende vierte Quartal verhalten", betonte das DIW.

Habeck: Können uns kein Zögern bei Industriestrategie mehr leisten

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Kritik von Ökonomen zurückgewiesen, er wolle mit seiner neuen Industriestrategie den gegenwärtigen Zustand lediglich konservieren, und eine schnelle Umsetzung von Maßnahmen zugesagt. "Ich bin natürlich für Wettbewerb, für Veränderung", sagte Habeck bei einer Industriekonferenz seines Ministeriums mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften. Man könne sich politisch nicht gegen einen Strukturwandel stellen, jedoch gebe es derzeit "keinen Strukturwandel aus sich selbst heraus" - vielmehr werde er immer noch ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die abrupte Veränderung in der Energiepolitik.

Ifo-Präsident Fuest sieht Industriestrompreis als "Brücke ins Nichts"

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, spricht sich gegen einen Industriestrompreis aus, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durchsetzen will. "Der Industriestrompreis ist eine Brücke ins Nichts - und das schreibt das Ministerium jetzt ja sogar selbst: Energie wird dauerhaft teuer sein in Deutschland. Schon deshalb ist die Idee eines Brückenstrompreises verfehlt", sagte Fuest der Wirtschaftswoche.

Lindner weist SPD-Vorstoß zur Schuldenbremse zurück

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Forderungen aus der SPD-Spitze nach einer Aussetzung der Schuldenbremse kategorisch abgelehnt. Er weise diesen Vorstoß "grundsätzlich" zurück, sagte Lindner bei einer Pressekonferenz der nordrhein-westfälischen FDP-Fraktion in Düsseldorf. Er lehne die Forderung aus Rechtsgründen ab, denn die Schuldenbremse stehe im Grundgesetz, aus ökonomischen und aus politischen Gründen. "Die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse", betonte Lindner. Es wäre falsch, wenn der Staat die Bemühungen der Europäischen Zentralbank im Kampf gegen die Inflation konterkariere.

Söder als bayerischer Ministerpräsident im Amt bestätigt

Rund drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern ist der CSU-Politiker Markus Söder vom Landtag in München als bayerischer Ministerpräsident wiedergewählt worden. Für den 56-Jährigen stimmten 120 von 198 anwesenden Abgeordneten, 76 weitere Abgeordnete stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Söder regiert nun für weitere fünf Jahre an der Spitze einer Koalition aus CSU und Freien Wählern.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan BIP 3Q +2,52% gg 2Q

