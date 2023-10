Graylog, globaler Anbieter von SIEM- und Log-Management-Lösungen, hat sich eine Finanzierung in Höhe von 39 Millionen US-Dollar gesichert, um seine Wachstumsdynamik fortzusetzen. Der neue Investor Silver Lake Waterman und die bestehenden Investoren Piper Sandler Merchant Banking und Harbert Growth Partners führten die Finanzierung an.

Im dritten Quartal 2023 meldete Graylog einen Zuwachs an neuen Buchungen von 67 im Vergleich zum Vorjahr und übertrifft damit die prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des SIEM-Marktes von 14,5 zwischen 2023 und 2030 deutlich.

"Das Wachstum, das wir weltweit verzeichnen, ist eine Reaktion auf den Fokus unseres Teams auf Innovation, ein hervorragendes Benutzererlebnis, niedrige Gesamtbetriebskosten und eine starke Umsetzung durch unsere Go-To-Market- und Customer-Success-Teams", erläutert Andy Grolnick, CEO von Graylog. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik fortsetzen wird, wenn Graylog seine Reichweite erweitert und sein Profil auf dem Sicherheitsmarkt schärft."

Das Unternehmen führt sein Wachstum auch auf Graylog Security zurück, eine SIEM-Lösung, die mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, ihre Fähigkeit zu verbessern, Cyber-Bedrohungen mit fortschrittlichen Sicherheitsanalysen, KI-gesteuerter Alarmierung und Bedrohungsnachverfolgung im großen Maßstab in Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Umgebungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Graylog Security hat einen überzeugenden Kunden-ROI erreicht und repräsentiert nun über 50 der Neukunden.

"Das solide Wachstum von Graylog unterstreicht die Stärke der erweiterbaren Threat Detection Incident Response-Plattform, die das Team aufgebaut hat, um Kunden bei der Erkennung von und Reaktion auf Cybersecurity-Bedrohungen zu unterstützen und ein fortschrittliches Log-Management für die betriebliche Effizienz zu nutzen", so Shawn O'Neill, Managing Director und Group Head von Silver Lake Waterman. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Graylog, um den weiteren Erfolg des Unternehmens zu unterstützen."

Es wird erwartet, dass die jüngsten Initiativen zur Markterweiterung das zukünftige Wachstum unterstützen werden:

Im Juli 2023 stieg Graylog durch die Übernahme der API-Sicherheitsplattform von Resurface.io in das Marktsegment API Security ein. Graylog API Security unterstützt Kunden bei der Überwachung und Verteidigung der zunehmend verwundbaren API-Angriffsfläche.

Graylog hat seine Präsenz in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum im vergangenen Jahr durch zusätzliche Mitarbeiter und strategische Vertriebspartner ausgebaut.

Um die Beschaffung für Kunden auf der ganzen Welt zu vereinfachen, ist Graylog jetzt auf dem AWS Marketplace verfügbar, wobei weitere Listungen für 2024 geplant sind.

"Das produktorientierte Wachstumsmodell von Graylog in Verbindung mit dem Fokus auf den Kundenerfolg ist eine attraktive Kombination, die für die Zukunft des Unternehmens vielversprechend ist. Wir freuen uns auch über die Expansion von Graylog im Bereich der API-Sicherheit, um seine Kunden bei der Verteidigung dieser anfälligen Angriffsfläche zu unterstützen", sagt Bob Rinek, Managing Director bei Piper Sandler Merchant Banking.

Das Unternehmen plant, die neue Finanzierung zu nutzen, um die Produktentwicklung und -differenzierung zu beschleunigen, die globalen Markteinführungsaktivitäten zu skalieren und die Rentabilität zu überbrücken.

Über Graylog

Graylog verbessert die Cybersicherheit und den IT-Betrieb durch seine umfassenden SIEM-, zentralisierten Log-Management- und API-Sicherheitslösungen. Graylog bietet einen Vorsprung bei der Erkennung von Bedrohungen und der Reaktion auf Vorfälle bei verschiedenen Angriffsflächen. Die einzigartige Mischung aus KI/ML, fortschrittlicher Analytik und intuitivem Design macht Cybersecurity intelligenter, nicht schwieriger. Graylog ist auch ideal für die Fehlerbehebung bei täglichen IT-Leistungs- und Verfügbarkeitsproblemen. Im Gegensatz zu den komplexen und kostspieligen Systemen der Mitbewerber bietet Graylog sowohl Leistung als auch Erschwinglichkeit und vereinfacht so die IT- und Sicherheitsherausforderungen. Graylog wurde in Hamburg, Deutschland, gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas. Die Lösungen von Graylog werden in mehr als 50.000 Installationen in 180 Ländern eingesetzt. Erfahren Sie mehr unter Graylog.com, oder bleiben Sie mit uns auf X (Twitter) und LinkedIn in Verbindung.

Über Silver Lake Waterman

Silver Lake Waterman gehört zu Silver Lake, dem weltweit führenden Anbieter von Technologie-Investitionen mit einem verwalteten Vermögen und zugesagtem Kapital von insgesamt ca. 101 Milliarden US-Dollar und einem Team von Fachleuten in Nordamerika, Europa und Asien. Silver Lake Waterman konzentriert sich auf die Bereitstellung von flexiblem Expansionskapital für Wachstumsunternehmen in der Spätphase in den Bereichen Technologie und technologiegestützte Industrien. Für weitere Informationen über Silver Lake Waterman und Silver Lake besuchen Sie bitte www.silverlake.com.

Über Piper Sandler Merchant Banking

Piper Sandler Merchant Banking (PSMB) ist der Bereich für Wachstumskapitalinvestitionen der Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR). Unser Team ist bestrebt, mit Gründern und Geschäftsführern wachsender Unternehmen in der kommerziellen Phase zusammenzuarbeiten, die durch die Nutzung des Wissens, der Erfahrung, des Kapitals und der Beziehungen von Piper Sandler beim Aufbau marktführender Unternehmen profitieren können. PSMB bietet Anlageberatungsdienste über den angeschlossenen registrierten Anlageberater PSC Capital Partners LLC an. Erfahren Sie mehr über Piper Sandler Merchant Banking.

Über Harbert Growth Partners

Harbert Growth Partners ("HGP") ist bestrebt, für seine Investoren attraktive Renditen zu erwirtschaften, indem es vielversprechende, aufstrebende Technologieunternehmen in der Wachstumsphase identifiziert und in diese investiert. Wir sind bestrebt, in attraktive Technologie-Ökosysteme außerhalb des Silicon Valley und des Nordostens zu investieren, d. h. in Gebiete mit einer lebendigen Unternehmergemeinschaft, führenden Forschungsuniversitäten und einer bedeutenden Aktivität von Start-up- und Frühphaseninvestitionen. Das HGP-Team kombiniert umfangreiche Investitions-, Beratungs- und Betriebserfahrung mit Kapital und einem umfangreichen Netzwerk, um großartige Unternehmerteams bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Wachstumspläne zu unterstützen.

