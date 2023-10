EQS-Ad-hoc: Euroboden GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Delisting

Euroboden GmbH beschließt Delisting der Anleihen



31.10.2023 / 14:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Euroboden GmbH beschließt Delisting der Anleihen Grünwald, 31. Oktober 2023 - Die Euroboden GmbH ("Gesellschaft") hat zwei Unternehmensanleihen begeben, die jeweils zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen sind: die Euroboden-Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNXQ5 / WKN A2YNXQ) und die Euroboden-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6 / WKN A289EM) (zusammen "Euroboden-Anleihen"). Die Geschäftsführung und der Insolvenzverwalter haben heute beschlossen, die Einbeziehung der beiden Euroboden-Anleihen in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) zu kündigen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der beiden Euroboden-Anleihen unverzüglich vornehmen. Der letzte Handelstag für die Inhaberschuldverschreibungen der Euroboden-Anleihen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich der 13. Dezember 2023 sein. Der Beschluss zum Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten.



Euroboden GmbH



Geschäftsführung // Euroboden GmbH // Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald // Telefon: +49 (0)89 202086-0 // E-Mail: info@euroboden.de // Web: www.euroboden.de



Presse / Investor Relations

Jonas Schneider, Robin Terrana // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: anleihe@euroboden.de



Ende der Insiderinformation



31.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com