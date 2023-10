SICPA hat in Zusammenarbeit mit der International Air Transport Association (IATA) und anderen Branchenpartnern die erste Reiseerfahrung mit digitaler Identität ermöglicht, wodurch der Prozess von der Flugbuchung bis zum Grenzübergang bei der Ankunft vereinfacht wurde. Der Nachweis wurde erfolgreich auf einer Reise von London Heathrow nach Rom Fiumicino mit British Airways erbracht und wurde am 25. Oktober 2023 auf dem IATA World Passenger Symposium in Chicago präsentiert.

Eine Reise von London nach Rom diente als Machbarkeitsstudie für ein Projekt, das seit 2022 im IATA Innovation Lab inkubiert wurde. SICPA stellte dabei im Rahmen eines breiteren IATA-Projekts namens "Identity Management in Distribution" seine innovative Technologie für die Erstellung und Ausstellung von überprüfbaren Nachweisen (beliebige Dokumente, Objekte oder Daten, welche die Identität einer Person bestätigen) über seine digitale Identitätsplattform zur Verfügung. Zu den weiteren Studien-Partnern aus der Branche zählen Accenture, Amadeus, der Australische Grenzschutz, AWS, Branchspace, British Airways, IDnow, Aeroporti di Roma, Trip.com und Verchaska.

"Diese strategische Zusammenarbeit verdeutlicht unsere starke Innovationsarbeit und unsere Bemühungen, die Grenzen des Möglichen in der Luftfahrt- und Reisebranche zu erweitern. Sie unterstreicht unser Ziel, in der Zukunft eine Reiseerfahrung zu ermöglichen, die digital, effizient und biometrisch gesichert ist, sowie auf einem digitalen Identitätsansatz basiert. Mit diesem Projekt kann SICPA sein Engagement für den Schutz digitaler Identitäten weiter stärken, wobei die Rechte jedes Bürgers und jeder Bürgerin, insbesondere der Schutz vertraulicher Daten und der Privatsphäre, respektiert werden", sagte Catherine Fankhauser, Head of Market Segment Identity, bei SICPA.

"Ein Dankeschön an SICPA für die Zusammenarbeit beim Nachweis des ersten vollständig integrierten Reiseerlebnisses mit digitaler Identität, vom Buchen der Flüge bis zur deren Ankunft. Unser Ziel war es schon immer, eine Zukunft des Reisens zu entwickeln, die vollständig digital und durch biometrische Identifikation gesichert ist. Obwohl wir die Technologie für die einzelnen Schritte zur Verfügung hatten, war es schwierig, diese zusammenzuführen. Heute haben wir mit der Unterstützung unserer Partner gezeigt, dass dies möglich ist. Das ist ein bedeutender Schritt zu einfacheren und reibungsloseren Reiseerlebnissen in der Zukunft", so Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, bei IATA.

Kernpunkte der digitalen Reiseerfahrung und Machtbarkeitsstudie:

Erstellung einer "Portable Digital Identity": Die "Portabilität" der digitalen Identität bietet Menschen die Möglichkeit, einen einzigen Satz digitaler Nachweise Dokumente, Objekte oder Daten (z. B. Mitgliedschaft etc.), die die Identität einer Person bestätigen in einem "Digital Identity Wallet" zu erstellen, das für Reisen erforderlich ist.

Passagiere können in wenigen einfachen Schritten eine sichere digitale Passversion erstellen, indem sie ihren Reisepass mit einem mobilen Gerät scannen und ihre Identität durch eine biometrische Lebendigkeitsprüfung verifizieren. Dies stellt sicher, dass der Inhaber ein Mensch ist und die Verbindung zwischen dem Ausweisdokument und dem rechtmäßigen Eigentümer gewährleistet ist. Der manipulationssichere digitale Berechtigungsnachweis wird im digitalen Wallet (digitale Brieftasche) der Reisenden gespeichert und kann Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden, um Zugang zu verschiedenen Arten von Dienstleistungen zu erhalten (z. B. Flugbuchung, Boarding, etc.). Aus Datenschutzgründen können Reisende sich für eine selektive Offenlegung entscheiden und gegebenenfalls nur spezifische Attribute des digitalen Passes preisgeben. Demzufolge haben Passagiere volle Kontrolle über ihre persönlichen Daten.

Andere Anwendungen, die sich aus der digitalen Identität im Reisebereich ergeben: personalisierte Angebote (z. B. Kundenkarten und Sonderangebote), vereinfachte Buchung (optimierte Erstellung von E-Tickets und Reiseverlauf), nahtlose Überprüfung der Reiseanforderungen (Vorabprozesse zur Bestätigung der Reiseanforderungen) und vereinfachte Check-ins (Verbesserung des Check-in-Prozesses durch Weitergabe notwendiger digitaler Dokumente an die Fluggesellschaft), um ein vollständig kontaktloses Flughafenerlebnis zu gewährleisten. Sehen Sie sich das Video der IATA an.

Über die IATA-SICPA-Partnerschaft

Ende 2022 wurde SICPA von der IATA ausgewählt, um seine innovative digitale Identitätstechnologie im Rahmen des Projekts "Identity Management in Distribution" der IATA bereitzustellen. Ziel dieses Projekts ist es, einen branchenweiten Ansatz zur Identifizierung und Authentifizierung aller Parteien in der Vertriebskette der Fluglinien festzulegen, einschließlich akkreditierter und nicht-akkreditierter Repräsentanten von Fluggesellschaften und anderer Unternehmen. Das Projekt wurde erfolgreich am 8. September 2023 mit der digitalen Identitätsplattform von SICPA als entscheidendem Bestandteil der Lösung in Betrieb genommen und läuft bis heute. Die erfolgreich durchgeführte Machbarkeitsstudie wurde am 25. Oktober in Chicago präsentiert und stellt einen ersten Meilenstein dar.

