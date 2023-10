Die neuesten Funktionen demokratisieren die Datennutzung mit generativer KI, beschleunigen die Datensicherheitsoperationen, verbessern den Self-Service für Geschäftsteams und stärken die FinOps-Funktionen

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, kündigte heute bedeutende Erweiterungen der Denodo-Plattform an. Diese Plattform unterstützt Unternehmen dabei, die Datennutzung im gesamten Unternehmen mithilfe generativer KI zu demokratisieren, konsistente Sicherheits- und Kostenmanagementrichtlinien durchzusetzen und Self-Service für geschäftliche Anwender zu ermöglichen, damit diese ihre eigenen Datenprodukte erstellen können. Diese Nachricht folgt unmittelbar auf die jüngste Ankündigung einer 336-Millionen-Dollar-Investition von TPG, die die Mission von Denodo unterstreicht, mit der das Unternehmen verändern will, wie Unternehmen Innovationen realisieren und ihr Geschäft betreiben, indem sie Datenbestände in Echtzeit vereinheitlichen und Daten allgegenwärtig und sicher für alle Anwender und Geschäftsanwendungen machen. Für weitere Informationen klicken Sie hier.

"Daten müssen für jedes Unternehmen, das im Zeitalter der digitalen Transformation datengesteuert und wettbewerbsfähig sein will, im Mittelpunkt stehen", so Sanjeev Mohan, Principal bei SanjMo und ehemaliger Gartner Research VP, Data and Analytics. "In den meisten Fällen sind die Daten jedoch tief vergraben, der Zugriff darauf ist kompliziert und für Geschäftsanwender fast unerreichbar. Dies beeinträchtigt ihren Wert und ihr Potenzial zur Optimierung von Geschäfts- und Entscheidungsprozessen und zur Nutzung neuer Technologien wie GenAI. Denodo erweitert die Grenzen der Datenintegration, -verwaltung und -bereitstellung mit einem logischen Ansatz, damit Unternehmen den maximalen Nutzen aus ihren Initiativen ziehen können."

Da Unternehmen die Bereitstellung von Datenprodukten und neuen Datenanalyseprojekten über verschiedene Plattformen und Cloud-Systeme hinweg weiter ausbauen, müssen sie an mehreren Fronten Herausforderungen meistern. Die neuesten Funktionen der Denodo-Plattform bieten allen Beteiligten eine solide Grundlage für zuverlässige, vertrauenswürdige Daten, die einen besseren Zugriff auf die Cloud und den Data Lake ermöglichen und eine hohe Leistung gewährleisten. Durch die Bereitstellung von Self-Service-BI, Data Science, hybrider/multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmensdatendiensten, die sicherstellen, dass Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus ihren strategischen Geschäftsinitiativen ziehen, erweitert Denodo die Grenzen des Datenmanagements mit einem logischen Ansatz.

Mit diesen zentralen Erweiterungen der Denodo-Plattform können Unternehmen:

Die Datennutzung mit generativer KI demokratisieren. Dazu erhalten geschäftliche Anwender die Möglichkeit, bei der Interaktion mit ihren Daten natürliche Sprache zu verwenden, ohne dass SQL-Kenntnisse oder Zugang zu BI-Tools erforderlich sind. Zu den neuesten Funktionen gehören vorgefertigte Integrationen mit ChatGPT und Azure OpenAI, die einen natürlichsprachlichen Zugriff auf alle von der Denodo-Plattform verwalteten und bereitgestellten Datensätze ermöglichen.

Die Selbstbedienung bei der Entwicklung von Datenprodukten stärken. Dazu erhalten Geschäftsteams die Möglichkeit, ihre eigenen Datenprodukte für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu erstellen und bereitzustellen. Datenanwender können ihre Datensätze direkt im Denodo Data Catalog mithilfe von Drag-and-Drop-Assistenten zur Erstellung von Ansichten und einer eingebetteten SQL-Shell erstellen, bereitstellen und gemeinsam nutzen. Workflows für Datenzugriffsanfragen können jetzt innerhalb des Denodo Data Catalog verwaltet werden, sodass Dateneigentümer schnell auf Anfragen reagieren können und anschließend Einblick in die Nutzung sensibler Daten haben, um den Datenzugriff und die Governance zu optimieren.

Ein FinOps-Dashboard zur Verbesserung der Cloud-Kosteneinsparungen nutzen. Dazuwerden Kosten kontrolliert und Workloads optimiert, einschließlich der Kosten für Rechenleistung und Dateneingang/-ausgang über verschiedene Datenbanken, Data Lakes und andere Datenplattformen, die im Unternehmen und in der Cloud verwendet werden. Das neue FinOps-Dashboard der Denodo-Plattform bietet den Mitarbeitern des Produktionsbetriebs und der Finanzabteilung Ansichten und Berichte über die verschiedenen, anfallenden Kosten aus allen vom System verwalteten analytischen und operativen Daten-Workloads.

Big Data-Analysen demokratisieren und die Skalierbarkeit kosteneffizient verbessern. Dazuwerden die Datenverarbeitungs-Workloads im Hinblick auf Leistung und Kosten bei wachsenden Datenmengen optimiert. Denodo bietet jetzt eingebettete MPP-Funktionen (Massive Parallel Processing) auf der Grundlage von Presto, der führenden Open-Source-Engine für parallele SQL-Abfragen, um die Leistung bei der Verarbeitung großer Datenmengen zu verbessern. In Kombination mit anderen Funktionen, die die Interaktion von Geschäftsanwendern mit Daten erleichtern sollen, wie z. B. dem Datenkatalog und der generativen KI-Integration, bieten diese MPP-Funktionen den Anwendern die Leistungsfähigkeit von Big Data-Analysen, ohne dass sie SQL-Kenntnisse oder fortgeschrittene Analysen benötigen.

Die unternehmensweite Einhaltung von Datenschutzrichtlinien beschleunigen. Dazu wird die Verwaltung von fein abgestuften Zugriffskontrollrichtlinien vereinfacht. Dateneigentümer können nun indirekte Zugriffskontrollen für abgeleitete Ansichten verwalten und den nachgelagerten Zugriff auf ihre Datenprodukte kontrollieren, was für die gemeinsame Nutzung von Daten und mandantenfähige Implementierungen von entscheidender Bedeutung ist. Zugriffsrichtlinien können auf den Client-Sitzungsdetails des Anwenders basieren, was die Datenhoheit und andere standortbasierte Compliance-Funktionen ermöglicht. Schließlich können Tags und Sicherheitsklassifizierungen jetzt automatisch von Collibra und anderen Data Governance-Tools synchronisiert werden.

"Unternehmen bemühen sich, immer mehr Projekte zu implementieren, die die gemeinsame Nutzung von Daten, Analysen, generative KI und andere Funktionen umfassen, und sie setzen Prinzipien der verteilten Datenverwaltung wie Data Mesh und Data Fabric ein, um die Effizienz zu steigern, vorhandene Ressourcen zu nutzen, Risiken zu verringern und bessere Analysen durchzuführen", so Alberto Pan, Executive Vice President und Chief Technical Officer bei Denodo. "Die neuesten Erweiterungen der Denodo-Plattform ermöglichen es Unternehmen, die Datensicherheit zu erhöhen, KI zu nutzen, um den Self-Service für Geschäftsteams zu verbessern und die Kontrolle über FinOps zu erlangen, um die Leistung und das Ergebnis zu verbessern."

