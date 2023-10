MÜNCHEN (dpa-AFX) - Superbenzin und Diesel haben sich binnen Wochenfrist deutlich verbilligt. So kostete Superbenzin der Sorte E10 am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,775 Euro pro Liter, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das waren 3,5 Cent weniger als am Montag der Vorwoche. Diesel verbilligte sich sogar um 3,7 Cent auf 1,787 Euro pro Liter.

Für beide Kraftstoffarten waren es mit die niedrigsten Preise seit längerem. E10 war - abgesehen vom Sonntag - zuletzt im Juni billiger. Diesel - abgesehen vom Samstag und Sonntag - zuletzt Anfang September. Der ADAC sprach insbesondere bei Benzin von einer gewissen Entspannung an der Zapfsäule. Für Entwarnung sei es angesichts der Lage im Nahen Osten aber zu früh./ruc/DP/stw