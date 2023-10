Flashpoint verkündet seine Partnerschaft mit dem renommierten Wachstumsinvestor Roman Ivaniuk durch die Einrichtung eines Joint-Venture-Fonds für direkte Secondary-Investitionen in Unternehmen in Europa, die sich in der Wachstumsphase befinden.

Flashpoint ist ein internationaler Tech-Investment-Manager, der mit einem verwalteten Vermögen von über 400 Millionen Dollar den Fokus auf Tech-Unternehmen aus Europa und Israel setzt. Roman Ivaniuk, Investmentbanker mit über 12-jähriger Erfahrung, hat mehr als 50 Transaktionen (VC, PE, Pre-IPO, IPO) mit einem Gesamtwert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgewickelt. Er ist Gründer und ehemaliger MP von GR Capital (einem paneuropäischen Risikofonds) und derzeitiger Gründer und MP der Investmentgesellschaft BrightOne Capital.

Im Einklang mit der Strategie des Fonds werden führende Technologieunternehmen in der Wachstumsphase in Europa durch Investitionen in direkte Secondary-Chancen unterstützt. Die einzigartige Synergie dieser Partnerschaft wird auf die Beschaffung von 150 Millionen US-Dollar ausgerichtet sein, davon 50 Millionen US-Dollar für das erste Closing. Die Partner sind seit mehr als 10 Jahren im VC-Ökosystem EU/Israel präsent. Sie haben direkte Beziehungen zu Gründern und Investoren gleichermaßen aufgebaut, sodass sie einzigartige Einblicke in Markttrends und Zugang zu exklusivem Dealflow erzielen konnten.

Mit einem Portfolio von 47 aktiven Investment hat Flashpoint 13 Primary-Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase getätigt. Dies ist der zweite Flashpoint-Fonds, der in direkte Secondaries investiert: Der Vorgänger, Flashpoint Secondary Fund I ("FSF I"), wurde 2020 aufgelegt und vom Family Office Scheinberg verankert. Das derzeitige Portfolio des FSF I besteht aus sechs Unternehmen in der Spätphase, K2View, Printify, Preply, Mesh Payments, Booksy und Landtech.

Die Erfolgsbilanz von Roman Ivaniuk stützt sich unter anderem auf Investments in WeFox, McMackler, Glovo, Deliveroo, Sennder, Azimo und Flashcenpost. Zwischen 2016 und 2021 gab es 10 erfolgreiche Exits in seinem Portfolio. Überdies verfügt er über umfangreiche Private-Equity-Erfahrung in der Ukraine, wo er die größte Gesundheitskette des Landes, Dobrotut, aufgebaut hat.

Flashpoint, geleitet von Alex Konoplyasty, Michael Szalontay und Igor Bilous, ist bekannt für seine strategischen Investitionen in innovative Technologie-Start-ups mit Ursprung aus europäischen Schwellenmärkten und Israel. Flashpoint verwaltet fünf Fonds: 3 VC-Fonds, 1 Growth-Debt-Fonds und 1 Fonds für direkte Secondaries. Zu den Investoren der Flashpoint-Fonds zählen mehr als 130 große Family Offices und vermögende Privatpersonen. Die Fonds haben Investitionen in über 66 Unternehmen getätigt, darunter Guesty, Chili Piper und Office RnD. Flashpoint hat fünfzehn Exits durchgeführt, darunter den Verkauf seiner Beteiligungen an Shazam (an Apple), Chess.com (an die PokerStars-Gründer und General Atlantic), Marketman (an PSG), Gurushots (an Zedge), Comeet (an Boathouse Capital) usw.

Zurzeit setzt Roman Ivaniuk den Fokus auf VC- und Wachstumsinvestitionen der Spätphase in der EU/im Vereinigten Königreich, auf die Globalisierung und Expansion profitabler Unternehmen mit ukrainischen Wurzeln, auf grenzüberschreitende Transaktionen und internationales Fundraising.

Michael Szalontay, General Partner bei Flashpoint, sagte: "Sehr gerne geben wir unsere Partnerschaft mit Roman Ivaniuk bei diesem innovativen Joint-Venture-Fonds bekannt. Gemeinsam können wir unsere beträchtlichen Netzwerke und Erfolgsbilanzen in Mittel- und Osteuropa und Israel zusammenführen, um sowohl Investoren als auch Zielunternehmen einen erheblichen Mehrwert und Fachwissen zu liefern. Wir freuen uns über unsere Aussichten mit Blick auf unser Ziel, 150 Millionen Dollar einzusammeln, die wir in einige der spannendsten Wachstumsgeschichten der Welt investieren werden."

Roman Ivaniuk, Managing Partner, Flashpoint RI Secondary Fund II, führte aus: "Mit diesem Joint Venture dehnen wir unserer erfolgreichen Investments in die EU-Tech-Unternehmen mit ihrer weiteren Expansion aus. Flashpoint VC hat eine starke CEE-Basis und eine tolle VC-Erfolgsbilanz. Ich war an der Globalisierung meines Portfolios von Wachstumsunternehmen in der CEE-Region beteiligt und kenne jeden Schritt von Grund auf. Uns verbinden wunderbare Gemeinsamkeiten und eine einzigartige Strategie. Unser Fachwissen und direkter Zugang zu den Unternehmen sind ein großer Wert für unseren Secondary-Fonds. Ich sehe unserem neuen Joint Venture und unseren künftigen Investitionsmöglichkeiten mit Zuversicht und Spannung entgehen."

