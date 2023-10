In einem Urheberrechtsstreit zwischen KI-Bildgeneratoren und Künstlern hat ein US-Gericht zugunsten der Tech-Firmen entscheiden. Doch es ist nicht der einzige Rechtsstreit dieser Art. In einem jüngsten Fall einer Urheberrechtsklage gegen KI-Bildgeneratoren, die auf der Technologie von Stable Diffusion basieren, konnten die betroffenen KI-Unternehmen einen ersten Erfolg verbuchen.AnzeigeAnzeige In den USA hatten drei Künstler, Sarah Anderson, Kelly ...

