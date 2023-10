Die Ernennung erweitert das Planet Executive Leadership Team um dessen umfangreiche Erfahrung bei der Skalierung von Zahlungsverkehrs-, Software- und Technologieunternehmen

Sie unterstreicht die globalen Ambitionen von Planet, sich in der nächsten Wachstumsphase zu einer disruptiven Kraft in der Branche zu entwickeln

Planet, ein weltweit tätiges Unternehmen für Software-, Zahlungs- und Technologielösungen, hat die Ernennung von Eric Heurtaux zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben.

Heurtaux kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Skalierung schnell wachsender Unternehmen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Software und Technologie zurückblicken, wie zuletzt in seiner Rolle als CFO bei Mirakl. Davor war Eric Heurtaux als CFO und Mitglied des Executive Committee bei Worldline sowie als CFO bei Atos Big Data Security tätig. Eric ist ein Absolvent der Ecole des Mines de Paris und hat einen Master of Business Administration beim INSEAD erworben.

Heurtaux wird außerdem Mitglied des Board of Directors von Planet und wird die Operating Group leiten, die sich auf die operative Transformation von Planet und die Erreichung der Umsatz- und Rentabilitätsziele konzentriert.

Brent Warrington, Chief Executive Officer bei Planet, kommentierte die Ernennung von Eric mit den Worten: "Wir haben in den letzten 18 Monaten ein Executive Leadership Team zusammengestellt, das über die nachgewiesene Branchenerfahrung und die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um einen starken Einfluss auf unseren Sektor auszuüben. Wir wollen Planet zu einem der größten kombinierten Zahlungs- und Softwareunternehmen der Welt machen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Eric an der Spitze als unser neuer CFO uns dabei helfen wird, dieses Ziel dank seiner Führungsqualitäten im Finanzbereich und seiner Erfahrung in der Skalierung von wachstumsstarken Zahlungs- und Technologieunternehmen zu erreichen."

Eric Heurtaux, Chief Financial Officer bei Planet,fügte hinzu: "Ich bin begeistert, in dieser spannenden Zeit zu Planet zu stoßen. Ich freue mich darauf, Visionen, Transparenz, fundierte Kenntnisse und Tatkraft einzubringen und meinen Teil dazu beizutragen, dass das Unternehmen seinen starken Kundenstamm im Einzelhandel und im Gastgewerbe bedienen kann. Wir befinden uns auf einer gemeinsamen Reise, auf der wir die Branche revolutionieren und zu einem führenden Unternehmen für integrierte Software und Zahlungen werden wollen. Es freut mich sehr, mit meiner Erfahrung dazu beitragen zu können, dass Planet seine Ziele in der nächsten Wachstumsphase erreicht."

Über Planet

Planet bietet seinen Kunden im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Einzelhandel über ein globales Netzwerk von Finanzdienstleistungspartnern integrierte Software-, Zahlungs- und Technologielösungen an.

Planet unterstützt seine Kunden und Partner dabei, das Beste aus der Revolution des vernetzten Geschäftsverkehrs herauszuholen. Mit unserer Software und Zahlungstechnologie können Unternehmen die Vorteile einer stärker vernetzten und digitalen Welt nutzen.

Seit unserer Gründung vor über 35 Jahren haben wir unser Dienstleistungsangebot weiterentwickelt und bieten eine innovative Plattform für den digitalen Handel, bei der das Kundenerlebnis an erster Stelle steht.

Unser Hauptsitz befindet sich in London und wir bedienen mit knapp 3.000 kompetenten Mitarbeitern auf sechs Kontinenten Kunden in über 120 Märkten.

