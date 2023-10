Britische Beamte nutzen Künstliche Intelligenz, um Entscheidungen über die Gewährung von Sozialleistungen bis hin zu Heiratserlaubnissen zu treffen. Dabei läuft nicht alles glatt. Die Ergebnisse einer Untersuchung der britischen Zeitung The Guardian zeigen einen schwer kontrollierbaren und potenziell diskriminierenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Ministerien und Polizeibehörden. The Guardian wirft der KI Voreingenommenheit und Ungleichbehandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...