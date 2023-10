TeamViewer setzt Erfolgskurs fort

Werbung







Pünktlich zum Monatsende veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023 seine Ergebnisse für das dritte Quartal. TeamViewer verkündete stolz ein zweistelliges prozentuales Wachstum.



Dem Konzern gelang es, das Quartal mit einem Umsatzwachstum abzuschließen. Insgesamt gelang es TeamViewer im dritten Quartal, Umsatzerlöse in Höhe von 158,1 Millionen € zu erwirtschaften. Dieses Endergebnis entsprach einer Steigerung von 10 % zum Vorjahresergebnis für den selbigen Zeitraum. Neben dem Umsatz konnte auch die Abonnentenzahl des Unternehmens auf über 626.000 gesteigert werden.



Für das Gesamtjahresergebnis stehen nach drei Quartalen bereits Umsatzerlöse in Höhe von 463 Millionen € zu buche. Der Konzern gibt sich selbstsicher, die eignen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr erfüllen zu können.









Quelle: HSBC