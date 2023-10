© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die tschechische Zentralbank hat kürzlich ihre Investitionen in zahlreiche in den USA gehandelte Aktien erhöht. Die Bank hat diese Aktiengeschäfte laut Barron's in einem Formular offengelegt, das sie bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht hat. Zum 30. September verwaltete die Zentralbank in den USA gehandelte Wertpapiere im Wert von 6,28 Milliarden US-Dollar, gegenüber 4,40 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni. Laut SEC-Formular hat die tschechische Nationalbank demnach 818.501 weitere Apple-Aktien gekauft. Zum Ende des Quartals summierte sich die Investition somit auf 2,6 Millionen Apple-Aktien. Die schwache Nachfrage nach iPhones hat in den vergangenen Wochen an der …