Trinity Investments, ein in den USA ansässiger, auf das Gastgewerbe spezialisierter Immobilieninvestor, gab heute bekannt, dass es im Rahmen seiner globalen Expansion ein Büro in London eröffnet hat. Der Schritt spiegelt Trinitys langfristigen Glauben an die Stärke des Beherbergungssektors und die wachsenden Chancen auf dem europäischen Hotelimmobilienmarkt wider.

Der Wertschöpfungsansatz von Trinity im Gastgewerbe wurde im Laufe seiner Investitionsgeschichte verfeinert, die sich über drei vorhergehende Immobilienzyklen seit 1996 erstreckt. Der neue Bürostandort in London unterstützt Trinitys Bemühungen, seine US-Plattform in Europa zu rekonstruieren, um seinen Kapitalpartnern Zugang zu einigen der begehrtesten Gastgewerbemärkte und Vermögenswerte der Region zu verschaffen.

Trinity wird sich vor allem auf Hotelanlagen in Westeuropa konzentrieren, mit Schwerpunkt auf Großbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz, und dabei seine Expertise in der Investitions- und Vermögensverwaltung im Gastgewerbebereich mit seinen umfassenden institutionellen Kenntnissen und Beziehungen kombinieren.

"Wir sind stolz auf unser Talent, kreative Geschäftspläne zu entwickeln und umzusetzen, um leistungsschwache oder schlecht geführte Hotels und Resorts zum Nutzen aller Beteiligten umzugestalten. Beim Eintritt in den europäischen Immobilienmarkt gehen wir davon aus, dass wir unsere Strategie weiterentwickeln und Transaktionen strukturieren können, die attraktive Renditen für unsere Investoren erschließen", sagte Sean Hehir, Managing Partner, President und CEO von Trinity.

Das neue Büro wird von Managing Partner Ryan Donn geleitet, der seit 2007 bei Trinity ist, und das Unternehmen geht davon aus, die Präsenz in Großbritannien weiter ausbauen zu können und gleichzeitig weiterhin auf die Unterstützung von mehr als 40 in den USA ansässigen Fachleuten zurückgreifen zu können.

"Der europäische Markt benötigt nicht nur Kapital, sondern auch operative und Management-Exzellenz, um die Fülle der auf dem Kontinent verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen", sagte Herr Donn. "Dank der jahrzehntelangen Erfahrung von Trinity im Betreiben und Sanieren von Hotelimmobilien sind wir optimal aufgestellt, um unsere Fähigkeiten auf dem Markt hier effektiv einzusetzen."

Diese Geschäftserweiterung folgt auf ein lebhaftes Jahr für Trinity, das 2023 mit seiner Investition in The Diplomat Beach Resort die größte Akquisition des Jahres im Gastgewerbe durchführte und sich eine kombinierte Refinanzierung seiner bestehenden Portfolio-Vermögenswerte in Höhe von rund 1,2 Milliarden US-Dollar sicherte.

Seit seiner Gründung im Jahr 1996 hat Trinity mehr als 6,1 Milliarden US-Dollar in Hotel- und Resortanlagen mit insgesamt mehr als 14.000 Schlüsseln investiert. Trinity fungiert als vertrauenswürdiger Partner für große, globale Private-Equity-Unternehmen.

Für Updates zur Investitionstätigkeit von Trinity folgen Sie Trinity auf LinkedIn.

Über Trinity Investments

Trinity ist ein vertikal integriertes Immobilieninvestment-Unternehmen mit 27 Jahren Erfahrung in der Spezialisierung auf Wertschöpfungsmöglichkeiten. Trinity hat seinen Sitz in Honolulu, Hawaii, und Niederlassungen in Beverly Hills und London. Der Schwerpunkt liegt auf einzigartigen Immobilieninvestitionen in erstklassigen Märkten. Bis Oktober 2023 hat Trinity mehr als 9 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Europa und Japan investiert, indem es seine umfassenden institutionellen Kenntnisse und langjährigen lokalen Beziehungen nutzte. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Trinity unter www.trinityinvestments.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231031762319/de/

Contacts:

Trinity Media Contact

Kris Cole Carlin Pappas

Prosek Partners

media@trinityinvestments.com