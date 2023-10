(Überflüssiger Buchstabe aus der Überschrift entfernt)

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag in einem überwiegend freundlichen europäischen Umfeld ohne klare Richtung geschlossen. Während es in Prag und Warschau aufwärts ging, verzeichneten die Indizes in Moskau und Budapest Abschläge.

Der Budapester Bux schloss 0,71 Prozent tiefer bei 56 035,15 Zählern. Ein Thema waren hier Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Unter den meistgehandelten Titeln verbuchten die Aktien von OTP ein Minus von einem Prozent. Richter verloren 0,8 Prozent. Die Aktien von MTelekom schlossen hingegen 0,7 Prozent höher.

In Prag verbuchte der PX ein Plus von 0,41 Prozent auf 1366,46 Zähler. Für Rückenwind sorgten nach einem starken Wochenauftakt erneut Banktitel. Die Aktien von Erste Group legten um 0,6 Prozent zu, während Anteilscheine von Komercni Banka ein Plus von 0,7 Prozent verbuchten.

Am Warschauer Aktienmarkt ging es noch deutlicher aufwärts. Der Wig-20 schloss 1,09 Prozent höher bei 2149,73 Punkten. Der breiter gefasste Wig legte um 0,79 Prozent auf 71 582,26 Zähler zu. Die gewichtigen Wertpapiere des Mineralölkonzerns Orlen legten nach Quartalszahlen 1,4 Prozent zu. Die Titel der Supermarktkette Dino Poland erholten sich um 2,1 Prozent von ihrem schwachen Wochenstart. Für die Pekao -Aktien ging es hingegen um 0,2 Prozent abwärts.

Die Börse in Moskau ging mit Kursverlusten aus dem Dienstagshandel. Der RTS-Index gab um 1,32 Prozent auf 1079,88 Punkte nach./kve/ger/APA/tih/he

