Wilshire, ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen, hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S."), einem in den Vereinigten Staaten ansässigen Investmentberater mit verwalteten Vermögenswerten in Höhe von 20,8 Milliarden US-Dollar1, von Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter getroffen. Durch diese Transaktion wird Wilshire zu einem führenden Anbieter von Hedge Fund Managed Accounts und darüber hinaus sein alternatives Anlageangebot verbessern.

Lyxor U.S., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Amundi Holdings US, Inc., ist Lieferant von risikogesteuerten, alternativen und Hedge-Fonds-Anlagelösungen für institutionelle Anleger in Nordamerika. Lyxor U.S. war zuvor die US-Tochtergesellschaft von Lyxor, des größten European ETF und Liquid-Alternatives-Anbieters, der im Jahr 2021 von Amundi übernommen wurde. Die Übernahme von Lyxor U.S. durch Wilshire wird die Alternatives-Fähigkeiten von Wilshire verbessern, darunter die Durchführungskapazitäten mithilfe von Hedge Fund Managed Accounts und die wichtigste institutionelle Kundenbasis von Lyxor in den Vereinigten Staaten in das Ökosystem von Wilshire integrieren.

Jason Schwarz, CEO und President von Wilshire Deputy, erklärte: "Der Alternatives-Raum ist ein wichtiger Bereich der strategischen Konzentration für Wilshire und ein bedeutender Teil einer Vielzahl von Anlageprodukten. Diese Übernahme unterstützt unsere Strategie der Bereitstellung innovativer alternativer Anlagelösungen für unsere Kunden und wird die Kunden von Lyxor U.S. mit einem Zugang zur Vermögensallokation sowie zu Anlageforschungseinblicken und Portfoliokonstruktionsfähigkeiten von Wilshire und darüber hinaus ausstatten. Gemeinsam mit der in den Vereinigten Staaten führenden Alternatives-Plattform von Lyxor und dem talentierten Team werden wir über eine verbesserte Fähigkeit verfügen, erfolgversprechende Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden bereitstellen zu können."

Andrew Dabinett, CEO von Lyxor U.S., ergänzte: "Wir haben in Wilshire einen idealen Partner gefunden ein Unternehmen, das mit der Lösung der komplexesten Anlageherausforderungen im Namen einer Weltklassekundenbasis betraut ist. Aufgrund der Marke, Erfahrung und Kernkompetenzen von Wilshire sind wir der Überzeugung, hervorragend positioniert zu sein, um nachhaltige Werte für unsere Kunden zur Verfügung stellen und neue Geschäfte gewinnen zu können."

Scott Chan, Deputy Chief Investment Officer of the California State Teachers' Retirement System (CalSTRS), erklärte: "Wir arbeiten mit Lyxor, einem wichtigen Partner unseres Risk Mitigating Strategies Teams, seit mehr als zehn Jahren zusammen und freuen uns nun bereits auf die Fortführung unserer langjährigen Partnerschaft. Die Übernahme durch Wilshire wird uns den Zugang zu einem breiteren Spektrum von Alternatives-Expertise und Fähigkeiten bieten, die unsere Gesamtmission der Versorgung der staatlichen Erzieherinnen und Erzieher mit einer sicheren Altersversorgung unterstützt. Wir danken Amundi für das umsichtige und konstruktive Engagement, das uns sein Team im Verlauf dieses Prozesses bieten konnte."

Amundi wird sich weiterhin auf das Wachstum seiner Vermögensverwaltung und Vertriebskapazitäten in Amerika, einschließlich Amundi US konzentrieren, wo das Unternehmen seit 1928 tätig ist. Amundi bestätigt erneut sein Bestreben, sein Liquid-Alternatives-Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten weltweit ausbauen zu wollen.

Die Transaktion, die keinerlei wesentliche finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf Amundi besitzt, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen. Finanzielle Vertragsdetails wurden nicht bekannt gegeben.

Wilshire wurde von Solomon Partners and Kirkland Ellis LLP und Amundi von PJT Partners and Clifford Chance LLP beraten.

Über Wilshire

Wilshire ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen und vertrauenswürdiger Partner für eine Reihe von mehr als 500 führende Investoren und Finanzvermittlern. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, um ihre Investitionsergebnisse für eine bessere Zukunft zu verbessern. Zum Zeitpunkt am 30. Juni 2023 berät Wilshire über Vermögenswerte im Wert von über 1,3 Billionen US-Dollar und verwaltet Vermögenswerte im Wert von 88 Milliarden US-Dollar. Wilshire ist in den Vereinigten Staaten ansässig und verfügt über Niederlassungen rund um den Globus.

Über Amundi

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player2, bietet seinen 100 Millionen Kunden Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1.950 Milliarden Euro3

Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren4, den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern.

Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.

1 am 30. Juni 2023

2 Quellenangabe: Veröffentlichung von IPE "Top 500 Asset Managers" im Juni 2023 auf Basis der verwalteten Vermögen mit Datum zum 31.12.2022

3 Daten von Amundi am 30.09.2023

4 Boston, Dublin, London, Milan, Paris und Tokio

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

