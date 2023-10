Berlin - Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) warnt mit klaren Worten vor Terrorgefahr in Europa und fordert ein klares Bekenntnis der EU zu Israel. Zu "Bild" (Mittwochausgabe) sagte Nehammer, die EU müsse unmissverständlich klarstellen, wo Europa in dem Konflikt stehe, und zwar eindeutig an der Seite Israels.



"Israel braucht unsere volle Unterstützung, denn sie bekämpfen derzeit den Terror der Hamas vor Ort. Und das ist wichtig - auch damit der Terror nicht nach Europa kommt", sagte Nehammer zu "Bild". Die Sicherheitslage sei nach dem Terror-Überfall der Hamas auf Israel "in Europa, aber auch in Österreich angespannt", sagte Nehammer: "Es gibt ja auch bereits besorgniserregende Bilder von Gewalt bei Palästina-Demonstrationen in Deutschland." Der Regierungschef verlangte angesichts des Hamas-Terrors der Hamas gegen Israel und der gestiegenen Terrorgefahr in Europa Konsequenzen in der EU: "Es braucht eine ernsthafte und konstruktive Diskussion über die Sicherheitslage in Europa."