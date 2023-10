Wall Street Giants am Zug: BlackRock's Bitcoin ETF auf der Überholspur - Was bedeuten die Markt-Macher für Bitcoin?

BlackRock, einer der weltweit größten Vermögensverwalter, plant die Einführung eines Bitcoin ETFs und hat möglicherweise die Unterstützung von Schwergewichten der Handelsbranche wie Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading und Hudson River Trading. Dies könnte eine entscheidende Wende in der Krypto-Regulierung in den USA bedeuten und den Eintritt großer US-Unternehmen in die Kryptowelt ermöglichen.

Die Wall Street und der Bitcoin ETF-Hype

Die Aussicht auf die Einführung eines Bitcoin ETFs von BlackRock hat nicht nur die Krypto-Gemeinschaft, sondern auch die gesamte Wall Street in einen Zustand der Aufregung versetzt. Dieser Schritt kommt inmitten der jüngsten Bestrebungen der US-Regulierungsbehörden, Kryptowährungen stärker zu kontrollieren. Die mögliche Genehmigung eines solchen ETFs markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Integration von Kryptowährungen in den Mainstream-Finanzmarkt. Das Interesse der traditionellen Finanzwelt am Krypto-Markt ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen.



In diesem Umfeld zeigen sich auch etablierte Finanzunternehmen bereit, sich auf den Krypto-Zug zu begeben. Große Marktmacher, darunter Unternehmen wie Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading und Hudson River Trading, erwägen ernsthaft, Liquidität für den möglichen BlackRock Bitcoin ETF bereitzustellen. Diese Entwicklung unterstreicht die Relevanz und das Potenzial von Kryptowährungen, insbesondere von Bitcoin, im globalen Finanzsystem. Der Schritt von solch renommierten Marktteilnehmern verdeutlicht die wachsende Akzeptanz und den Einfluss, den Kryptowährungen in der traditionellen Finanzwelt erlangen.

Der Aufstieg des Bitcoin ETF-Hypes hat in den letzten Wochen erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Preis ausgeübt. Als Gerüchte über die mögliche Genehmigung von BlackRocks Bitcoin ETF-Kandidatur aufkamen, reagierte der Bitcoin-Markt äußerst sensibel und verzeichnete innerhalb eines einzigen Tages einen bemerkenswerten Anstieg um satte zehn Prozent.

Gedanken an die Genehmigung eines Bitcoin ETFs haben die Erwartungen der Anleger beflügelt und die Hoffnung genährt, dass immer mehr institutionelle Investoren den Weg in den Kryptomarkt finden könnten. Sollte dieser Prozess zur Realität werden, könnte er eine regelrechte Flutwelle an neuem Kapital in die Kryptowährungsbranche auslösen und die Märkte in ungeahntem Maße beeinflussen.



Das Bundesberufungsgericht hat in einem bemerkenswerten Fall von Grayscale Investments die Einwände der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) entschieden zurückgewiesen. Diese Gerichtsentscheidung verdeutlichte, dass die ursprüngliche SEC-Entscheidung als "willkürlich und unberechenbar" angesehen wurde, da die Behörde nicht schlüssig erläuterte, warum ähnliche Produkte zugelassen wurden. Dieser Richtungswechsel im juristischen Bereich stärkt die Chancen für die Genehmigung von Bitcoin ETFs in den USA





Markt-Macher in der Kryptowelt: BlackRock als Vorreiter

In der Welt der Kryptowährungen spielen Markt-Macher eine entscheidende Rolle, und ihre mögliche Beteiligung am BlackRock Bitcoin ETF ist von großer Bedeutung. Diese Unternehmen, darunter Jane Street, Virtu Financial, Jump Trading und Hudson River Trading, sind spezialisierte Akteure, die Liquidität in den Markt bringen und dafür sorgen, dass Handelsgeschäfte reibungslos ablaufen. Wenn sie eine Rolle bei der Einführung des BlackRock Bitcoin ETF spielen, würde dies die Glaubwürdigkeit und den Erfolg des ETF erheblich stärken.

BREAKING: BlackRock tells SEC it will seed its spot Bitcoin ETF in October in preparation for approval.



576 ETF applications.

575 ETFs approved.



They know what they're doing… pic.twitter.com/eRRKPaEyr8 - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 23, 2023

Markt-Macher sind so wichtig, weil sie die Fähigkeit besitzen., neue Anteile eines ETF zu erstellen und einzulösen. Dieser Prozess hilft dabei, den ETF-Preis an den Wert der im ETF gehaltenen Vermögenswerte zu koppeln. Ein Beispiel für die Bedeutung dieses Mechanismus findet sich im Fall des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Der GBTC-Preis wich in der Vergangenheit erheblich von seinem Vermögenswert ab, da Anteile nicht in Bitcoin eingelöst werden können. Im Gegensatz dazu ermöglicht ein ETF die Einlösung von Anteilen, was zu einer genaueren Preisbindung führt.

Wenn BlackRock, als einer der weltweit größten Vermögensverwalter, erfolgreich einen Bitcoin ETF auf den Markt bringt und dabei auf die Unterstützung erfahrener Markt-Macher zählen kann, könnte dies den Weg für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in der traditionellen Finanzwelt ebnen. Dies würde nicht nur das Vertrauen der Anleger stärken, sondern auch die Liquidität und Stabilität des Bitcoin-Marktes erhöhen.

Potenzielle Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis nach der BlackRock ETF-Genehmigung

Eine mögliche Genehmigung des BlackRock Bitcoin ETFs hat das Interesse von Investoren und Marktanalysten geweckt, da sie erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin haben könnte. Das Aufkommen von institutionellen Investoren, die über den ETF Zugang zu Kryptowährungen erhalten, würde wahrscheinlich die Nachfrage steigern und den Preis von Bitcoin beeinflussen. Dieser Schritt könnte bedeuten, dass Bitcoin endgültig den Sprung in den Mainstream-Finanzmarkt schafft.

In Anbetracht der verschiedenen Quellen, aus denen die Nachfrage nach Bitcoin stammen könnte, von institutionellen Investoren über Unternehmen bis hin zu staatlichen Schatzämtern, gibt es eine breite Palette potenzieller Preiseffekte.

Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden. Die Entscheidungen der US-Regulierungsbehörden werden zweifellos einen großen Einfluss auf die Zukunft von Kryptowährungen und den Bitcoin-Markt haben.

BREAKING BIG BTC



BlackRock's spot Bitcoin ETF is now listed on Nasdaq trade clearing firm pic.twitter.com/NHCj9FWKIO - BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) October 23, 2023

