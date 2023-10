Investitionen werden dazu beitragen, das Wachstum zu beschleunigen und Plattforminnovationen voranzutreiben, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks und die Energiewende zu unterstützen

Energy Exemplar, ein weltweit führender Anbieter von Simulationssoftware für Energiemärkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einer Übernahme durch Private-Equity-Fonds zugestimmt hat, die mit Blackstone ("Blackstone") und Vista Equity Partners ("Vista") verbunden sind. Mit der Unterstützung durch Blackstone und Vista erhält Energy Exemplar neue Ressourcen, um das Wachstum zu beschleunigen und Plattforminnovationen zur Unterstützung der Netzzuverlässigkeit und der Energiewende voranzutreiben.

"Wir freuen uns außerordentlich über diese Partnerschaft und darüber, wie sie unsere Investition in unsere führende SaaS-Plattform beschleunigen wird, die unseren Kunden in der volatilen Energielandschaft von heute treffsichere Simulationen und Entscheidungsunterstützung bietet", sagte David Wilson, CEO von Energy Exemplar. "Die Kombination von Blackstone und Vista bringt sowohl in der Energiebranche als auch in der Softwarebranche ein einzigartiges Maß an Fachwissen mit sich, das Energy Exemplar weiter voranbringt, um zur bevorzugten Energiewende-Lösung für alle unsere Kunden weltweit zu werden, die in der Wende führend sind."

Weltweit verlassen sich Energiemarktteilnehmer auf die Plattform von Energy Exemplar, um die Entscheidungsfindung sowohl bei der Entwicklung neuer Anlagen als auch bei bestehenden Betrieben zu optimieren. Versorgungsunternehmen, Stromerzeuger, Netzbetreiber und andere im Ökosystem der Energiewende nutzen die Software, um Marktvorgänge zu prognostizieren, langfristige Investitionen voranzutreiben und den laufenden Betrieb ihrer Anlagen und Systeme zu optimieren. Die Lösungen von Energy Exemplar bieten erstklassige Funktionalität und ermöglichen es Benutzern, die in der Übergangszeit immer komplexer werdende Energielandschaft auf einer einzigen einheitlichen Plattform zu modellieren und zu verstehen. Energy Exemplar ist seit 2018 durchschnittlich 30 pro Jahr gewachsen und bedient derzeit über 500 Kunden in 79 Ländern.

"Energy Exemplar ist ein etablierter Branchenführer mit enormem Wachstumspotenzial auf einem sich schnell entwickelnden globalen Energiemarkt", sagte Ryan Atlas, Managing Director bei Vista Equity Partners. "Die Plattform bietet einen ganzheitlichen Überblick über die Auswirkungen traditioneller und neuer Energiesysteme auf die Unternehmen derjenigen, die die Energiewende anführen. Gemeinsam mit Blackstone freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit David und dem Führungsteam, um mithilfe unserer Erfahrung in der Skalierung transformativer Unternehmenssoftware die Innovationen und den Kundennutzen weiter voranzutreiben."

Bilal Khan, Senior Managing Director bei Blackstone Energy Transition Partners, fügte hinzu: "Wir freuen uns, Energy Exemplar zu unterstützen, einen entscheidenden Softwareanbieter, der das Wachstum erneuerbarer Energien und Batteriespeicher vorantreibt und Investitionen in Übertragungsnetze unterstützt, die für die Energiewende erforderlich sind. Blackstones Fachkenntnisse auf dem Energiemarkt und sein Netzwerk von Verbindungen können den Wachstumskurs des Unternehmens in neue Höhen führen. Wir freuen uns außerordentlich, mit Vista, David und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um die nächste Entwicklungsstufe für Energy Exemplar und seine Technologielösungen voranzutreiben und die Netzzuverlässigkeit und Dekarbonisierung zu unterstützen. Diese Investition ist die jüngste in einer Reihe, die Blackstones Überzeugung von der Energiewende unter Beweis stellt."

Kirkland Ellis LLP fungierte als Rechtsberater und William Blair fungierte als Finanzberater für Blackstone und Vista. Lazard fungierte als exklusiver Finanzberater und Jones Day und Herbert Smith Freehills fungierten als Rechtsberater für Energy Exemplar.

Über Energy Exemplar

Energy Exemplar ist Marktführer in der Technologie der optimierungsbasierten Energiemarktsimulation. Unsere Cloud-Software-Suite, angeführt von PLEXOS® und Aurora, wird in allen Regionen der Welt für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von kurzfristigen Analysen bis hin zu langfristigen Planungsstudien. Hunderte von Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich darauf als Grundlage für Entscheidungen im Wert von mehreren Millionen Dollar. Unsere Mitarbeiter denken ständig über neue Ansätze und realistischere Simulationen nach, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, Marktchancen zu schaffen und es Versorgungsunternehmen und Regulierungsbehörden zu ermöglichen, intelligenter, energieeffizienter und rentabler zu arbeiten. Energy Exemplar setzt weiterhin Maßstäbe und bringt als Erster die neuesten Fortschritte der Programmierung und Energiemarktsimulationen auf den Markt. Das Unternehmen ist fest entschlossen, seinem Kundenkreis die umfassendste Energy Analytics Platform zu bieten.

Blackstone Energy Transition Partners

Blackstone Energy Transition Partners ist das auf Energie spezialisierte Private-Equity-Unternehmen von Blackstone, einem führenden Energieinvestor mit langjähriger Erfolgsbilanz, der weltweit über 21 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital in einem breiten Spektrum von Sektoren der Energiebranche investiert hat. Unsere Anlagestrategie basiert darauf, außergewöhnliche Managementteams mit flexiblem Kapital zu unterstützen, um Lösungen bereitzustellen, die Energieunternehmen beim Wachstum und der Verbesserung ihrer Leistung unterstützen. So soll die sauberere, zuverlässigere und erschwinglichere Energie geliefert werden, die dem Bedarf der Weltgemeinschaft gerecht wird. Dabei bauen wir stärkere, größere Unternehmen auf, schaffen Arbeitsplätze und generieren dauerhaften Wert für unsere Investoren, Mitarbeiter und alle Stakeholder.

Über Vista Equity Partners

Vista ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 101 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023). Das Unternehmen investiert ausschließlich in Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Organisationen in den Bereichen Private Equity, Permanent Capital, Kredit und Public Equity-Strategien. Es verfolgt einen Ansatz, bei dem die Schaffung eines dauerhaften Marktwerts zum Nutzen seines globalen Ökosystems aus Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitern im Vordergrund steht. Die Investitionen von Vista basieren auf einer beträchtlichen langfristigen Kapitalbasis, Erfahrung in der Strukturierung technologieorientierter Transaktionen und bewährten, flexiblen Managementtechniken, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista glaubt, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist einem gesünderen Planeten, einer intelligenteren Wirtschaft, einer vielfältigen und integrativen Gemeinschaft und einem breiteren Weg zum Wohlstand. Weitere Informationen finden Sie unter vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn, @Vista Equity Partners, und auf Twitter, @Vista_Equity.

